Cận cảnh các đoạn đường song hành Vành đai 4 Hà Nội nguy cơ vỡ tiến độ

18-11-2025 - 16:09 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Có kế hoạch hoàn thành vào cuối năm 2025, tuy nhiên hiện nhiều đoạn đường song hành dự án đường Vành đai 4 qua Hà Nội vẫn chưa xong giải phóng mặt bằng (GPMB) hoặc mới thi công ở phần đào đắp móng nền. Chủ đầu tư cho biết, nguy cơ không thể hoàn thành vào cuối năm nay.

Cận cảnh các đoạn đường song hành Vành đai 4 Hà Nội nguy cơ vỡ tiến độ- Ảnh 1.

Tuyến đường song hành Vành đai 4 đoạn qua Hà Nội dài 53 km, theo quyết định đầu tư dự án có tiến độ hoàn thành năm 2025.

Cận cảnh các đoạn đường song hành Vành đai 4 Hà Nội nguy cơ vỡ tiến độ- Ảnh 2.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Tiền Phong đến thời điểm giữa tháng 11/2025, dự án mới hoàn thành khoảng 73% khối lượng thi công

Cận cảnh các đoạn đường song hành Vành đai 4 Hà Nội nguy cơ vỡ tiến độ- Ảnh 3.

Một số đoạn đường dự án đã được thảm nhựa và đủ điều kiện hoàn thành trước 31/12/2025 là đoạn từ xã Đông Anh về xã Hoài Đức, đoạn từ QL32 về đường Đại lộ Thăng Long...

Cận cảnh các đoạn đường song hành Vành đai 4 Hà Nội nguy cơ vỡ tiến độ- Ảnh 4.

Với các đoạn từ đại lộ Thăng Long về dự án cầu Mễ Sở (điểm cuối dự án) nhiều đoạn đang thi công "xôi đỗ", có đoạn mặt bằng giải phóng chưa xong.

Cận cảnh các đoạn đường song hành Vành đai 4 Hà Nội nguy cơ vỡ tiến độ- Ảnh 5.

Tại đoạn từ đại lộ Thăng Long đi QL6, trong đó có nút giao đường song hành Vành đai 4 với QL6 việc thi công ở hiện trường vẫn còn ngổn ngang, mặt đường dự án nhiều đoạn vẫn là nền đất đắp, chưa được thảm bê tông nhựa.

Cận cảnh các đoạn đường song hành Vành đai 4 Hà Nội nguy cơ vỡ tiến độ- Ảnh 6.

Tại đoạn từ QL6 đi QL1 dự án thi công xôi đỗ, trong đó có đoạn thảm nhựa, đoạn đang đắp nền đường, đoạn vẫn là mặt bằng đồng ruộng

Cận cảnh các đoạn đường song hành Vành đai 4 Hà Nội nguy cơ vỡ tiến độ- Ảnh 7.

Với đoạn gần nút giao với QL21 (đi Chùa Hương) mặt bằng dự án có đoạn trên vẫn là cột điện cao thế chưa được di dời hoặc hạ ngầm, dưới mặt bằng dự án vẫn là nền đồng ruộng.

Cận cảnh các đoạn đường song hành Vành đai 4 Hà Nội nguy cơ vỡ tiến độ- Ảnh 8.

Hiện đoạn dự án đi qua nút giao với QL6, QL21 đang là công trường thi công ngổn ngang, bụi bặm, giao thông đi lại khó khăn.

Đại diện UBND thành phố Hà Nội (chủ đầu tư dự án đường song hành Vành đai 4 - Vùng Thủ đô) vừa cho biết, dự án thành phần 2.1 (đường song hành địa phận TP Hà Nội) tính đến cuối tháng 11/2025 đã thi công, thảm bê tông nhựa được khoảng 30 km trên trên tổng số 53 km của dự án. Sản lượng thi công tổng thể đạt khoảng 73,5%.


Về tình hình GPMB, đại diện UBND thành phố Hà Nội cho biết, hiện dự án đã có 98,8% mặt bằng để thi công, tuy nhiên trên toàn tuyến vẫn còn khoảng 9,5 ha (khoảng 1,2%) trải dài tại 18 điểm là đang thi công "xôi đỗ", ngắn quãng với chiều dài 3,9 km. Số diện tích đất chưa được giải phóng thuộc 10 phường, xã.


Từ thực tế trên, đại diện chủ đầu tư là Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết, đối với phạm vi mặt bằng đã được giải phóng, bàn giao và không phải xử lý nền đất yếu, chủ đầu tư và các nhà thầu phấn đấu hoàn thành cơ bản mặt đường trong năm 2025, với các phần dự án còn vướng mặt bằng phấn đấu hoàn thành mặt đường trong quý I/2026

Theo Nhóm phóng viên

Tiền Phong

