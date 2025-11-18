Kỳ tích Việt Nam: Cầu vượt sông 11.000 tấn bỗng cao thêm 1,25 m bằng công nghệ có 1-0-2

TP.HCM nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1 thêm 1,25 m

Cầu Bình Phước 1 trên Quốc lộ 1, bắc qua sông Sài Gòn (TP. Thủ Đức, TP.HCM) từ lâu được xem là một trong những “điểm nghẽn” lớn của luồng giao thông thủy khi tĩnh không chỉ đạt dưới 7 m, không đáp ứng yêu cầu thông thuyền của nhiều loại tàu lớn.

Với chiều dài gần 480 m và mặt cầu rộng hơn 11 m, cây cầu này nhiều năm gây khó khăn cho vận tải đường thủy – một trong những định hướng được TP.HCM ưu tiên phát triển để giảm tải cho đường bộ.

Cận cảnh cầu Bình Phước 1. Ảnh: Báo Công Lý

Trước thực trạng đó, TP.HCM đã quyết định đầu tư 133 tỷ đồng để nâng tĩnh không cầu, nhằm mở rộng khả năng lưu thông của tàu thuyền, thúc đẩy vận tải thủy, giảm ùn tắc và tăng năng lực kết nối vùng Đông Nam Bộ. Việc lựa chọn phương pháp nâng bằng kích thủy lực giúp tránh phải tháo dỡ hay xây mới, tiết kiệm thời gian và chi phí nhưng vẫn bảo đảm an toàn.

Theo các chuyên gia giao thông, việc nâng cao cầu Bình Phước 1 có ý nghĩa vượt xa phạm vi địa phương. Đây được xem là “cú hích” chiến lược để mở rộng hành lang vận tải thủy trên sông Sài Gòn, tăng năng lực vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy – phương thức rẻ hơn, xanh hơn và ít áp lực lên hạ tầng đường bộ. Đồng thời, tuyến đường thủy kết nối các tỉnh Đông Nam Bộ sẽ trở nên thông suốt hơn, tạo lợi thế cạnh tranh cho logistics khu vực.

Trước đó, cầu Bình Triệu 1 tại TP.HCM cũng đã hoàn thành nâng thêm chiều cao 1,08 m theo kế hoạch và đang thực hiện hiệu chỉnh.

Kỳ tích kỹ thuật mở lối cho vận tải thủy hiện đại

Cầu Bình Phước 1 trở thành cây cầu thứ hai – sau cầu Bình Triệu 1 – được áp dụng công nghệ kích nâng đồng bộ bằng thủy lực, do đội ngũ kỹ sư Việt Nam tự nghiên cứu và triển khai. Công nghệ này sử dụng hơn 100 kích thủy lực công suất lớn, chịu tải từ 400 – 500 tấn mỗi chiếc, được điều khiển bằng hệ thống máy tính trung tâm với sai số dưới 1 mm. Toàn bộ kết cấu cầu nặng hơn 11.000 tấn sẽ được nâng lên thêm 1,25 m so với hiện trạng.

Từ ngày 17/10/2025, dự án bước vào giai đoạn quan trọng: nâng dần chiều cao cầu. Dự kiến đến ngày 10/11, cầu Bình Phước 1 sẽ đạt độ cao mới, và ngày 16/11 được đặt mốc hoàn thành toàn bộ quá trình kích nâng – đánh dấu bước “lột xác” thành công của cây cầu hơn 20 năm tuổi.

Ảnh: Báo NLĐ

Cận cảnh quá trình nâng tĩnh không của cầu Bình Phước 1. Ảnh: TPO

Sau giai đoạn nâng, công trình sẽ tiếp tục được gia cố xà mũ, đá kê gối, thử tải, hoàn thiện mặt cầu và hai đầu cầu, bảo đảm đưa vào vận hành chính thức trước cuối năm 2025.

Một điểm đáng chú ý là quá trình thi công được tổ chức khéo léo: xe máy vẫn được lưu thông bình thường trên cầu, ô tô được phân luồng sang cầu song song, và hai đầu cầu được bố trí nhịp dẫn tạm nhằm giảm tối đa ảnh hưởng đến người dân.

Việc nâng thêm 1,25 m không chỉ giúp cầu Bình Phước 1 “vươn cao” về mặt kỹ thuật mà còn nâng tầm vai trò của công trình trong cấu trúc giao thông của TP.HCM. Từ một cây cầu bị coi là “điểm nghẽn cổ chai”, cầu Bình Phước 1 đang trở thành biểu tượng mới cho năng lực thi công của kỹ sư Việt Nam và là mắt xích quan trọng trong chiến lược phát triển vận tải thủy hiện đại của thành phố.