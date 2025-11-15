Đèo Cả chính thức hợp long cây cầu lớn nhất trên cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang dài 77km

Ngày 7/11/2025, tại xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, đã diễn ra lễ hợp long cầu Hàm Yên, hạng mục trọng điểm thuộc gói thầu XL24 dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1).

Gói thầu XL24 dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang được thực hiện bởi liên danh nhà thầu do Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu. Đây là gói thầu quan trọng trong 6 gói thầu xây lắp (XL19-XL24) thuộc dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1) dài 77km.

Cầu Hàm Yên nằm trên địa phận tỉnh Tuyên Quang, thuộc gói thầu XL24. Đây là công trình cầu lớn nhất tại dự án, thi công theo công nghệ đúc hẫng cân bằng do Tập đoàn Đèo Cả triển khai thực hiện. Hiện tại cầu đã hoàn thành các kết cầu chính, đảm bảo đến ngày 19/12 sẽ hoàn thành theo đúng chỉ đạo của Thủ Tướng chính phủ.

Các đơn vị hiện đang huy động 340 cán bộ kỹ sư, công nhân cùng 120 máy móc, thiết bị, triển khai thi công ngày đêm, giá trị sản lượng đã đạt 360/532 tỷ đồng, tương đương 68% khối lượng gói thầu.

Lãnh đạo Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình số 1 và lãnh đạo Tập đoàn Đèo Cả tặng quà, động viên CBNV tại dự án. (Ảnh: Tập đoàn Đèo Cả)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Đức Tranh - Giám đốc Ban Điều hành gói thầu XL24 cho hay: "Gói thầu XL24 bao gồm 22 công trình cầu phân bố trên toàn tuyến dài 77km, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng và tổ chức thi công khoa học. Dù đối mặt với nhiều khó khăn, toàn thể cán bộ công nhân viên đã không ngừng nỗ lực để đẩy nhanh tiến độ. Sự kiện hợp long cầu Hàm Yên hôm nay là dấu mốc ghi nhận những nỗ lực vượt khó của liên danh nhà thầu".

Phó Chủ tịch Nguyễn Tấn Đông biểu dương tinh thần đoàn kết cùng những nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, kỹ sư, công nhân tại dự án. Nhờ đó, công trình cầu Hàm Yên đã vượt qua nhiều thách thức như giải phóng mặt bằng, địa hình - địa chất phức tạp và đặc biệt là tình hình mưa lũ, thiên tai khắc nghiệt để vừa bám sát tiến độ, vừa đảm bảo an toàn tuyệt đối.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, huy động tối đa nguồn lực, nâng cao hiệu quả thi công để hoàn thiện các hạng mục còn lại, quyết tâm đạt mục tiêu thông tuyến vào ngày 19/12 tới như đã cam kết, đồng thời đảm bảo an toàn, chất lượng công trình. Qua đó, sớm đưa dự án về đích, góp phần vào sự phát triển bền vững của địa phương", ông Nguyễn Tấn Đông cho biết.

Sự kiện hợp long cầu Hàm Yên là dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai gói thầu XL24 nói riêng và dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang nói chung, khẳng định quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ, góp phần hiện thực hóa chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu thông tuyến 3.000km cao tốc trong năm 2025.

Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang có ý nghĩa giao thông quan trọng, là mạch nối huyết mạch về kinh tế, chính trị, quốc phòng - an ninh, hiện thực hóa khát vọng vươn lên của đồng bào vùng biên giới. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần hình thành hành lang phát triển kinh tế từ vùng đồng bằng sông Hồng đến Tuyên Quang, khơi thông dòng chảy kinh tế, nâng cao đời sống người dân vùng Trung du và miền núi phía Bắc.