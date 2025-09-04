Cận cảnh các gầm cầu Hà Nội 'phủ kín' bãi ô tô, xe máy

Trước khi xảy ra vụ cháy bãi xe máy gây thiệt hại lớn về tài sản (hơn 500 xe máy bị thiêu rụi), dầm cầu Thanh Trì bị cháy trơ lõi thép và cơ quan chức năng phải cấm xe trên 18 tấn lên cầu từ ngày 2/9, năm 2019, lãnh đạo Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) đã ký văn bản nêu rõ quan điểm về việc Hà Nội xin ý kiến trông xe ở gầm cầu.

Trong văn bản gửi TP Hà Nội, Bộ GTVT khi đó cho rằng, Luật Giao thông đường bộ 2008 (thời điểm còn hiệu lực) quy định: “Người điều khiển phương tiện không được dừng xe, đỗ xe trên cầu, gầm cầu vượt”, do vậy việc thực hiện trông giữ xe tại Hà Nội cũng phải tuân thủ theo quy định của pháp luật và các văn bản quy phạm có liên quan.

“Việc tiếp tục cho phép sử dụng gầm cầu vượt để làm điểm trông giữ xe và sửa đổi một số điều của Thông tư có liên quan theo đề nghị của UBND thành phố Hà Nội là không có cơ sở pháp lý. Đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng của thành phố thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo đúng quy định của pháp luật” - văn bản của Bộ GTVT khi đó nêu rõ.