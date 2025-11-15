Cận cảnh căn biệt thự vừa bán của Đàm Vĩnh Hưng

MỚI NHẤT!
Mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thu hút sự chú ý khi tiết lộ đã bán biệt thự hơn trăm tỷ ở TP. HCM. Căn biệt thự này là tổ ấm, nam ca sĩ sống nhiều năm.
Trước khi quyết định bán, căn biệt thự của Đàm Vĩnh Hưng từng bị môi giới tự ý giao bán từ năm 2024. Đàm Vĩnh Hưng nhiều lần phải lên tiếng phủ nhận.
Về căn biệt thự vừa bán, nhiều năm qua, Đàm Vĩnh Hưng nhiều lần chia sẻ trên mạng xã hội. Căn biệt thự được tọa lạc ở vị trí 2 mặt tiền tại quận 10 TP.HCM.
Bên trong căn biệt thự, được Đàm Vĩnh Hưng trang hoàng lộng lẫy, nội thất đắt đỏ, cây cối xanh tươi. Đàm Vĩnh Hưng còn từng thu hút với tuyên bố: "Vào nhà tôi nếu ai chê chỗ nào, tôi đập ngay chỗ đó". Điều này thể hiện, nam ca sĩ dành rất nhiều tình cảm cho ngôi nhà của mình.
Ngoài nội thất xa hoa, căn phòng hàng hiệu của Đàm Vĩnh Hưng thường xuyên khiến nhiều người phải xuýt xoa vì không khác gì một cửa hàng.
Vào các dịp như lễ Noel, Đàm Vĩnh Hưng thường xuyên trang trí lộng lẫy để cho bà con cô bác đến tham quan.
Năm nay dù đã bán nhà nhưng nam ca sĩ vẫn trang trí hoành tráng như một kỷ niệm trước khi không còn ở tại đây.
Đàm Vĩnh Hưng, tên thật Huỳnh Minh Hưng (sinh năm 1971 tại Quảng Nam), là một trong những ca sĩ nổi bật của V-pop và thường được gọi là "ông hoàng nhạc Việt".
Sự nghiệp của anh gắn liền với nhiều bản hit như Xin Lỗi Tình Yêu, Biển Tình, Vùng Trời Bình Yên cùng phong cách biểu diễn mạnh mẽ, cá tính. Bên cạnh ca hát, anh còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện.
Nam ca sĩ từng kết hôn với một bầu show hơn 17 tuổi. Cặp đôi ly hôn vào năm 2021. Hiện tại, Đàm Vĩnh Hưng là bố đơn thân.
