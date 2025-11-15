Hà Hồ tặng chồng chiếc đồng hồ Top 3 thế giới, Kim Lý nghẹn ngào

Hôm 13/11 vừa qua, Kim Lý vừa có buổi tiệc đón sinh nhật tuổi 42 ấm cúng bên cạnh người thân và bạn bè. Trên trang cá nhân, Hà Hồ cũng đăng tải bài post chúc mừng sinh nhật chồng kèm hình ảnh gia đình nhỏ hạnh phúc. Trong đó, một video quay lại khoảnh khắc nữ ca sĩ bất ngờ dành tặng Kim Lý món quà sinh nhật đắt giá đã làm anh nghẹn ngào, xúc động.

Khoảnh khắc Hà Hồ trao quà tiền tỷ cho Kim Lý (Nguồn Ho Ngoc Ha).

Theo clip, khi mọi người đang hát mừng, Hà Hồ xuất hiện cùng chiếc shopping bag không rõ thương hiệu. Trước khi kịp mở quà, Kim Lý bị ép phải hoàn thành thủ tục - thổi nến từ chiếc bánh trên tay Subeo. Nam doanh nhân còn bị bạn bè chọc ghẹo, nhắc nhở hãy ước có thêm baby. Câu nói đùa khiến Hà Hồ cười khổ.

Tiếp tục đến với túi quà, khi chiếc hộp hình vuông bên trong xuất hiện, dễ nhận ra đó là một chiếc đồng hồ xa xỉ, Kim Lý lúc này đã không giấu được nước mắt phải cần đến con gái Lisa an ủi.

Nam doanh nhân phần nào đoán ra món quà bên trong từ packaging bên ngoài.

Không chia sẻ cận cảnh mẫu đồng hồ bên trong, nhưng qua quan sát từ thiết kế của packaging đặc trưng, đây rõ ràng là một item đến từ Vacheron Constantin - một trong ba thương hiệu đồng hồ xa xỉ nhất thế giới, thuộc "Holy Trinity" (Bộ ba Thánh) của ngành chế tác đồng hồ cao cấp.

"Holy Trinity of Watches" bao gồm ba nhà sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ danh giá nhất là: Vacheron Constantin, Patek Philippe và Audemars Piguet. Thuật ngữ này đã được sử dụng từ những năm 1970, để chỉ ba thương hiệu đứng ở đỉnh cao của nghệ thuật chế tác đồng hồ với lịch sử lâu đời, tay nghề thủ công hoàn hảo và những phát minh có ảnh hưởng sâu rộng đến ngành công nghiệp đồng hồ thế giới.

Giây phút Kim Lý vỡ oà khi biết đó là đồng hồ Vacheron Constantin.

Vacheron Constantin được thành lập năm 1755 tại Geneva, Thụy Sĩ, là một trong những nhà sản xuất đồng hồ lâu đời nhất thế giới với lịch sử 270 năm, thậm chí còn hơn tuổi nước Mỹ. Hãng nổi tiếng với các bộ sưu tập như Patrimony, Traditionelle, Fiftysix và Overseas, đồng thời thể hiện đẳng cấp thủ công đỉnh cao qua dòng Métiers d'Art.

Giá trị các mẫu đồng hồ Vacheron Constantin ở level nhập môn bắt đầu từ khoảng 20.000-30.000 USD (520-790 triệu đồng), trong khi các mẫu mid-range dao động 30.000-60.000 USD (780 triệu - 1,58 tỷ đồng). Các phiên bản cao cấp hoặc limited edition có thể vượt quá 60.000 USD, thậm chí lên đến hơn 1 triệu USD.

Việc sở hữu một chiếc đồng hồ Vacheron Constantin không chỉ đơn thuần là vấn đề tài chính, thử thách lớn hơn nằm ở chính sách phân phối chính hãng cực kỳ khắt khe của thương hiệu. Thời gian chờ đợi từ lúc ghi danh đến khi có hàng có thể lên đến 2-5 năm, thậm chí có trường hợp lên tới 10 năm tùy vào boutique và lịch sử mua của khách hàng.

Một package của Vacheron Constantin.

Đây không phải lần đầu tiên Kim Lý được nhìn thấy với đồng hồ cao cấp. Ngay trong bữa tiệc sinh nhật này, trên tay anh đang đeo một chiếc Audemars Piguet Royal Oak Chronograph - cũng là một thành viên của Holy Trinity, với giá trị khoảng 3 tỷ đồng. Đây là chiếc đồng hồ đã gắn bó với Kim Lý nhiều năm qua, xuất hiện cùng anh trong nhiều sự kiện và hoạt động hàng ngày.