Nam diễn viên bị 1800 đoàn phim từ chối vì quá xấu, giờ thành ông hoàng màn ảnh sở hữu 10.000 tỷ

Trước khi trở thành một trong những biểu tượng hành động vĩ đại nhất Hollywood - cái tên mà nhiều thế hệ đàn em kính nể và xem như chuẩn mực phấn đấu - Sylvester Stallone đã trải qua một tuổi thơ cơ cực đến mức khó ai hình dung nổi. Sinh ra trong một gia đình nghèo, lại bị cuốn vào môi trường đầy tệ nạn, Stallone lớn lên trong cảnh bạo lực và thiếu thốn triền miên. Ông từng kể rằng cả tuổi thơ mình chìm trong những trận đòn của mẹ, những ngày bị bỏ đói kéo dài, và sự lạnh nhạt đến tàn nhẫn của gia đình. Chính những tổn thương đó đã hun đúc trong Stallone tính cách nổi loạn, bất cần, ngỗ ngược. Ông thường xuyên gây chuyện và bị đuổi khỏi trường học không dưới 12 lần. Đến khi bị buộc phải rời khỏi hệ thống giáo dục, Stallone lang thang làm những công việc lặt vặt để kiếm sống qua ngày.

Một bước ngoặt âm thầm đến khi Stallone nhận ra rằng nếu cứ tiếp tục trượt dài trong vòng xoáy của cờ bạc, rượu chè và những cám dỗ đường phố, ông sẽ "chết chìm" trước khi kịp làm điều gì ý nghĩa. Từ khoảnh khắc tự thức tỉnh đó, Stallone bắt đầu tìm đường thoát cho mình bằng cách xin làm công việc hậu trường tại các đoàn phim. Dù chỉ là những nhiệm vụ vặt vãnh nhất, ông vẫn nắm lấy với hy vọng được đến gần hơn với điện ảnh - lĩnh vực mà từ lâu Stallone đã mơ ước được đặt chân vào với tư cách diễn viên thực thụ.

Mong muốn được xuất hiện trước máy quay khiến Stallone không ngừng tìm cơ hội thử vai. Ông từng gõ cửa và gần như van xin các ekip, đạo diễn, diễn viên nổi tiếng thời đó một cơ hội nhỏ nhoi để chứng minh bản thân. Nhưng trái lại nỗ lực ấy chỉ mang về hàng trăm cái lắc đầu. Ngay lần đầu bước vào con đường casting, Stallone bị hơn 500 đoàn phim từ chối vì ngoại hình quá xấu xí, gầy guộc, thiếu sức sống và năng lượng mà các nhà sản xuất mong muốn. Thế nhưng con số đó chưa là gì. Không chịu bỏ cuộc, Stallone kiên trì thử vai tiếp tục và rồi nhận về tổng cộng hơn 1.800 lời từ chối. Một đạo diễn thậm chí còn cay nghiệt thừa nhận đã gặp ông đến… 20 lần và "không muốn thấy mặt thêm lần nào nữa".

Phải đến tận sau này, Stallone mới nhận được vai diễn đầu tiên - một vai nhỏ trong bộ phim 18+ The Party at Kitty and Stud's. Ekip trả ông 200 USD cho hai ngày quay, một số tiền chẳng thấm vào đâu so với công sức mà Stallone bỏ ra để theo đuổi diễn xuất. Nhưng ai ngờ, chính bộ phim tưởng như "đáng quên" ấy lại là cú chạm đầu tiên giúp Stallone chứng minh rằng mình có tiềm năng thật sự để trở thành một diễn viên.

Sau dự án đó, Stallone từ từ có thêm cơ hội đóng vai quần chúng trong một vài bộ phim tiếng tăm. Mặc dù phần lớn cảnh quay có ông đều bị rút ngắn hoặc thậm chí bị cắt bỏ hoàn toàn, những vai nhỏ này vẫn mang lại cho Stallone nguồn thu ổn định hơn trước. Quan trọng hơn, khoảng thời gian cọ xát với phim trường giúp ông tích lũy kinh nghiệm, hiểu rõ cách vận hành của một bộ phim và nuôi dưỡng ước mơ lớn hơn: tự mình làm nên một tác phẩm dành riêng cho mình.

Từ mong muốn đó, Stallone lao vào viết kịch bản. Trong vòng chỉ một ngày rưỡi, ông hoàn thành bản thảo đầu tiên của Rocky - câu chuyện về tay đấm nghiệp dư kiên cường vươn lên nghịch cảnh, phản chiếu chính hành trình của Stallone ngoài đời thực. Với số vốn ít ỏi, Rocky được bấm máy và nhanh chóng trở thành hiện tượng. Bộ phim gây chấn động làng điện ảnh, giành tượng vàng Oscar danh giá và đưa tên tuổi Sylvester Stallone vọt lên tầm ngôi sao toàn cầu.

Nhờ Rocky, Stallone bước vào kỷ nguyên hoàng kim của sự nghiệp, trở thành gương mặt quen thuộc trong những loạt phim hành động đình đám như Rambo, The Expendables và hàng loạt bom tấn khác. Trong suốt nhiều thập kỷ, ông được xem là biểu tượng kinh điển của dòng phim hành động, người góp phần định hình cả một thời đại điện ảnh Hollywood.

Giờ đây, ở tuổi xế chiều, Sylvester Stallone đã bước sang chương viên mãn của cuộc đời. Từ cậu bé nghèo từng sống trong bạo lực và nghèo đói, ông trở thành một huyền thoại, một nhà làm phim kỳ cựu và sở hữu khối tài sản ước tính lên đến 400 triệu USD, tức gần 10.000 tỷ đồng. Đó là con số mà có lẽ chính Stallone thuở nhỏ cũng chẳng dám tưởng tượng, nhưng bằng nỗ lực không ngừng nghỉ, ông đã biến điều không thể thành hiện thực.