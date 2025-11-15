“Sao nam quốc dân” bẩn tính với phụ nữ: Trước mặt niềm nở nhưng vừa quay đi 1 cái vội “đâm sau lưng” người ta

Sáng 14/11, tờ Sohu đưa tin, 1 blogger vừa đăng đàn bóc phốt 1 nam diễn viên cực kỳ nổi tiếng ở Trung Quốc (tạm gọi là A) vì có hành động giả tạo khó chấp nhận. Theo bài đăng, nam diễn viên tên có 3 chữ, là đại sứ thương hiệu của Louis Vuitton, được thiết lập hình tượng dịu dàng, ấm áp thế nhưng hóa ra lại là người sống 2 mặt.

Blogger cho biết vụ việc xảy ra trong lần tài tử A đến cửa hàng Louis Vuitton để mua đồ. Nữ nhân viên phục vụ ở quầy nhận ra nam diễn viên lúc đó là đại sứ của Louis Vuitton liền bày tỏ sự phấn khích. Cô nhân viên hỏi tài tử hạng A có thể chụp cùng cô 1 tấm hình hay không, đồng thời bày tỏ sự mến mộ dành cho nam nghệ sĩ. A chấp nhận yêu cầu của nữ nhân viên, rồi mấy nhân viên khác ở cửa hàng cũng tới xin chụp ảnh cùng nam minh tinh. Có 1 số người còn đăng lên mạng xã hội khoe với bạn bè: "Hôm nay mình thật may mắn, gặp được đại sứ thương hiệu ngoài đời. Trông anh ấy không chỉ đẹp trai mà còn rất thân thiện nữa chứ".

Thế nhưng niềm vui của những nữ nhân viên này chẳng kéo dài được bao lâu. Hóa ra nam minh tinh A chỉ giả vờ tươi cười niềm nở chụp hình cùng họ. Trên thực tế sau khi chụp ảnh xong, tài tử A đã đi tố cáo các nữ nhân viên nữ lên sếp lớn ở cửa hàng Louis Vuitton với lý do gây ảnh hưởng đến lịch trình cá nhân của anh.

Công chúng náo loạn khi 1 "sao nam quốc dân" bị phốt sống 2 mặt, bẩn tính với phụ nữ

Sau khi A gửi đơn khiếu nại, các nhân viên nữ chụp ảnh chung với anh vào ngày hôm đó đều đã phải chịu phạt. Cuối bài đăng bóc phốt, blogger phê bình gay gắt nam minh tinh A: "Nếu anh không muốn chụp thì từ chối thẳng là được mà, chỉ cần nói mình đang bận, không tiện chụp là xong. Các nữ nhân viên có bắt ép anh chụp cùng họ đâu, anh đồng ý rồi, ấy thế mà sau đó lại lặng lẽ đi tố cáo họ lên công ty, thật sự là nhân phẩm có vấn đề".

Dưới bài đăng, cộng đồng mạng đã thảo luận sôi nổi về danh tính nam ngôi sao bị bóc phốt. Trong đó, loạt tài tử đình đám đảm nhận vai trò đại sứ cho thương hiệu Louis Vuitton như Vương Hạc Đệ, Chu Nhất Long, Bạch Kính Đình... đã được đưa vào tầm ngắm.

Đáng chú ý, blogger đã lên tiếng phủ nhận sự liên quan của Vương Hạc Đệ và Chu Nhất Long trong bài đăng bóc phốt. Ngoài ra, khi 1 netizen hỏi liệu sao nam trong bài đăng là Cung Tuấn hay Bạch Kính Đình thì blogger khẳng định không phải Cung Tuấn, đồng thời bỏ ngỏ về trường hợp của tài tử họ Bạch. Từ đây, công chúng đã đổ dồn sự chú ý vào Bạch Kính Đình, bởi lẽ anh cũng rất nổi tiếng trong làng giải trí với hình tượng ấm áp, dịu dàng. Thế nhưng, người hâm mộ lại lên tiếng bênh vực Bạch Kính Đình khi khẳng định vụ việc tại cửa hàng Louis Vuitton đã xảy ra trước thời điểm Bạch Kính Đình được tuyên làm đại sứ cho thương hiệu này, vậy nên anh cũng không phải nam tài tử bị bóc phốt.

Blogger khẳng định Vương Hạc Đệ và Chu Nhất Long không phải sao nam bị bóc phốt