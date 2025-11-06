Sao nam đóng cùng lúc 2 phim Việt giờ vàng hot nhất hiện tại, đổi mỗi kiểu tóc mà nhìn như người khác

Hai vai diễn - hai thế giới đối lập

Trên sóng VTV1, Phùng Đức Hiếu hóa thân thành Dũng, chàng trà sư trẻ trung, nhiệt huyết và tốt bụng trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Dũng là kiểu người sống tình cảm, luôn tận tâm với công việc và bạn bè, nhưng lại vụng về đến lạ trong chuyện yêu đương. Nụ cười hiền, ánh mắt chân thành cùng phong thái gần gũi giúp Đức Hiếu chiếm trọn cảm tình khán giả. Nhiều người xem nhận xét: “Xem Dũng giống như nhìn thấy người bạn thân luôn sẵn lòng giúp đỡ mình vậy”.

Song song với đó, trên VTV3, nam diễn viên lại xuất hiện với hình ảnh hoàn toàn trái ngược - Thượng úy Trần Văn Thành trong Lằn Ranh. Không còn vẻ ngô nghê, hiền lành, Thành là một điều tra viên sắc sảo, điềm tĩnh, luôn giữ lý trí trong mọi tình huống. Vai diễn này đòi hỏi Phùng Đức Hiếu phải tiết chế cảm xúc, thể hiện được thần thái nghiêm nghị và nội tâm phức tạp của một người làm trong ngành công an.

“Dũng là trà sư ấm áp, còn Thành là điều tra viên lý trí. Hai vai hoàn toàn khác nhau và là cơ hội để tôi thử thách bản thân, tạo ra sự khác biệt rõ ràng giữa các nhân vật. Tôi vẫn luôn theo sát từng phản hồi của khán giả để biết hiệu quả tới đâu,” Đức Hiếu chia sẻ.

Đau đầu nhất là… mái tóc

Việc đóng song song hai phim tưởng chừng đơn giản, nhưng thực tế lại khiến Phùng Đức Hiếu phải “vật lộn” mỗi ngày để duy trì hình tượng riêng cho từng nhân vật. Anh bật mí, điều khiến mình đau đầu nhất không phải là tâm lý nhân vật mà chính là… mái tóc.

“Sáng tôi là Dũng tóc xoăn, chiều lại là Thành tóc thẳng. Có hôm vừa quay xong cảnh này, tôi phải chạy qua đoàn kia, uốn, duỗi, sấy liên tục. Đến giờ tóc tôi đã rụng đi đáng kể,” nam diễn viên hài hước kể lại.

Một chi tiết thú vị là không ít khán giả ban đầu thậm chí… không nhận ra hai nhân vật này do cùng một người đóng. Mái tóc xoăn bồng bềnh và nụ cười hiền của Dũng khiến Đức Hiếu trông trẻ trung, dễ thương, trong khi diện mạo tóc thẳng, sắc lạnh của Thượng úy Thành lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác.

Xuất thân từ sân khấu kịch, Phùng Đức Hiếu không phải cái tên xa lạ với khán giả truyền hình. Anh từng góp mặt trong nhiều bộ phim như Phố Trong Làng, Hồ Sơ Cá Sấu… và dần khẳng định bản thân bằng khả năng diễn xuất tự nhiên, gần gũi. Không có vẻ hào nhoáng của ngôi sao thị trường, Đức Hiếu chọn cách đi chậm mà chắc, kiên trì với từng vai diễn, dù lớn hay nhỏ.