Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ nam đẹp đến mức làm thế giới đảo điên bằng 15 giây, nhan sắc góp phần thúc đẩy lợi ích quốc gia

06-11-2025 - 08:50 AM | Lifestyle

Visual “xuất thần” của ngôi sao Hallyu toàn cầu khiến mạng xã hội “dậy sóng”.

V (BTS) - thành viên nhóm nhạc toàn cầu đến từ Hàn Quốc, luôn khiến người hâm mộ “phát sốt” mỗi lần xuất hiện. Mới đây, cộng đồng fan tiếp tục “đào lại” một fancam huyền thoại của nam thần tượng. Chỉ vỏn vẹn 15 giây, video đã khiến mạng xã hội “bùng nổ” vì visual đỉnh cao và thần thái sân khấu sáng rực của anh. Đoạn clip nhanh chóng thu hút hơn 103,6 triệu lượt xem sau khi được chia sẻ, trở thành một trong những khoảnh khắc “xuất thần” của V.

Fancam 14 triệu tim của V (BTS)

Fancam này được ghi lại vào năm 2021, thời điểm V hóa trang thành nhân vật trong bộ phim đình đám Squid Game - hiện tượng văn hóa toàn cầu từng gây “chấn động” Netflix và mạng xã hội. Trong đoạn video, khoảnh khắc V xuất hiện và tháo mặt nạ chỉ kéo dài vài giây nhưng đủ khiến khán giả bùng nổ. Ánh đèn sân khấu phản chiếu lên gương mặt với đường nét hoàn hảo, ánh mắt sắc cùng biểu cảm cuốn hút đã khiến người xem không khỏi trầm trồ trước visual “phi thực” của nam thần tượng.

Mỹ nam đẹp đến mức làm thế giới đảo điên bằng 15 giây, nhan sắc góp phần thúc đẩy lợi ích quốc gia- Ảnh 1.

Ánh đèn sân khấu phản chiếu lên gương mặt với đường nét hoàn hảo của V

Mỹ nam đẹp đến mức làm thế giới đảo điên bằng 15 giây, nhan sắc góp phần thúc đẩy lợi ích quốc gia- Ảnh 2.

Fancam này được ghi lại vào năm 2021, thời điểm V hóa trang thành nhân vật trong bộ phim đình đám Squid Game

Không chỉ tỏa sáng trong lĩnh vực âm nhạc và trình diễn, V cùng BTS còn góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh và văn hóa Hàn Quốc ra thế giới, mang lại giá trị ngoại giao, văn hóa và kinh tế to lớn. Nhóm từng được Chính phủ Hàn Quốc trao Huân chương Văn hóa Hwagwan, được Tổng thống bổ nhiệm làm Đặc phái viên ngoại giao công chúng, đại diện quốc gia tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cùng nhiều hội nghị quốc tế quan trọng khác. BTS cũng là Đại sứ toàn cầu của UNICEF với chiến dịch LOVE MYSELF (2017), đồng thời đảm nhiệm vai trò Đại sứ du lịch Hàn Quốc và Đại sứ Busan Expo 2030. Trên trường quốc tế, nhóm liên tục nhận về những vinh danh danh giá như IFPI Global Recording Artist of the Year, và nhiều lần được TIME xếp vào danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới (2019, 2020, 2021).

Mỹ nam đẹp đến mức làm thế giới đảo điên bằng 15 giây, nhan sắc góp phần thúc đẩy lợi ích quốc gia- Ảnh 3.

V cùng BTS còn góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh và văn hóa Hàn Quốc ra thế giới

Đáng nói, trong thành công toàn cầu của BTS, V được xem là một trong những nhân tố “chủ chốt” giúp nhóm mở rộng tầm ảnh hưởng và lan tỏa hình ảnh mạnh mẽ hơn trên bình diện quốc tế. Trước đó, “Hiệu ứng V” từng trở thành cụm từ được nhắc đến rộng rãi trong cộng đồng fan Kpop, khi nam thần tượng liên tục gây sốt nhờ nhan sắc khác biệt, thần thái cuốn hút và khả năng truyền cảm qua ánh mắt, những yếu tố khiến nam thần tượng luôn nổi bật trong mọi khung hình.

Mỹ nam đẹp đến mức làm thế giới đảo điên bằng 15 giây, nhan sắc góp phần thúc đẩy lợi ích quốc gia- Ảnh 4.

Mỹ nam đẹp đến mức làm thế giới đảo điên bằng 15 giây, nhan sắc góp phần thúc đẩy lợi ích quốc gia- Ảnh 5.

Nhan sắc như thơ của V

Với danh tiếng toàn cầu, mỗi lần V xuất hiện trên mạng xã hội hay tham gia các sự kiện quốc tế đều có thể tạo ra giá trị thương hiệu khổng lồ. Tiêu biểu là việc thành viên nhóm nhạc BTS trở thành đại sứ của Celine - một trong những nhà mốt danh tiếng thế giới. Hiện tại, V tiếp tục là một trong những nghệ sĩ Hàn Quốc có sức ảnh hưởng hàng đầu trên mạng xã hội, liên tục lập kỷ lục về lượt theo dõi và tương tác, đồng thời giữ vai trò đại sứ thương hiệu cho nhiều nhãn hàng xa xỉ. 

Mỹ nam đẹp đến mức làm thế giới đảo điên bằng 15 giây, nhan sắc góp phần thúc đẩy lợi ích quốc gia- Ảnh 6.

Với danh tiếng toàn cầu, mỗi lần V xuất hiện trên mạng xã hội hay tham gia các sự kiện quốc tế đều có thể tạo ra giá trị thương hiệu khổng lồ

Mỹ nam đẹp đến mức làm thế giới đảo điên bằng 15 giây, nhan sắc góp phần thúc đẩy lợi ích quốc gia- Ảnh 7.

Sức hút của V được xem là minh chứng rõ nét cho cách Hàn Quốc tận dụng “sức mạnh mềm” từ các ngôi sao văn hóa để thúc đẩy lợi ích quốc gia

Sức hút của V được xem là minh chứng rõ nét cho cách Hàn Quốc tận dụng “sức mạnh mềm” từ các ngôi sao văn hóa để thúc đẩy lợi ích quốc gia. Theo giới quan sát, tầm ảnh hưởng toàn cầu của V, BTS cùng nhiều biểu tượng Kpop khác đã trở thành một phần quan trọng trong chiến lược “ngoại giao văn hóa” của Hàn Quốc - nơi văn hóa đại chúng được xem như cầu nối đưa hình ảnh quốc gia đến gần hơn với thế giới.

Mỹ nam đẹp đến mức làm thế giới đảo điên bằng 15 giây, nhan sắc góp phần thúc đẩy lợi ích quốc gia- Ảnh 8.

Mỹ nam đẹp đến mức làm thế giới đảo điên bằng 15 giây, nhan sắc góp phần thúc đẩy lợi ích quốc gia- Ảnh 9.

V vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự và sẽ trở lại cùng BTS vào năm 2026

Theo Anh Minh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Căn bếp 3m² của người phụ nữ trung niên khiến mạng xã hội trầm trồ: Nhỏ nhưng sang, gọn, như một góc sống trong mơ

Căn bếp 3m² của người phụ nữ trung niên khiến mạng xã hội trầm trồ: Nhỏ nhưng sang, gọn, như một góc sống trong mơ Nổi bật

Phụ nữ Pháp có 10 cách mặc chân váy mùa đông sang trọng tuyệt đối

Phụ nữ Pháp có 10 cách mặc chân váy mùa đông sang trọng tuyệt đối Nổi bật

Mai Tài Phến lại thả thính Mỹ Tâm nữa rồi?

Mai Tài Phến lại thả thính Mỹ Tâm nữa rồi?

08:20 , 06/11/2025
House Of Luggage siêu sale tháng 11 đến 50%++ tất cả bộ sưu tập

House Of Luggage siêu sale tháng 11 đến 50%++ tất cả bộ sưu tập

08:00 , 06/11/2025
Đan Trường tuổi U50: Sức khoẻ và tình yêu đều gặp vấn đề, chỉ có nhan sắc trường tồn với thời gian

Đan Trường tuổi U50: Sức khoẻ và tình yêu đều gặp vấn đề, chỉ có nhan sắc trường tồn với thời gian

07:55 , 06/11/2025
Phương Oanh đảo chiều dư luận

Phương Oanh đảo chiều dư luận

07:36 , 06/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên