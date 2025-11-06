Mỹ nam đẹp đến mức làm thế giới đảo điên bằng 15 giây, nhan sắc góp phần thúc đẩy lợi ích quốc gia

V (BTS) - thành viên nhóm nhạc toàn cầu đến từ Hàn Quốc, luôn khiến người hâm mộ “phát sốt” mỗi lần xuất hiện. Mới đây, cộng đồng fan tiếp tục “đào lại” một fancam huyền thoại của nam thần tượng. Chỉ vỏn vẹn 15 giây, video đã khiến mạng xã hội “bùng nổ” vì visual đỉnh cao và thần thái sân khấu sáng rực của anh. Đoạn clip nhanh chóng thu hút hơn 103,6 triệu lượt xem sau khi được chia sẻ, trở thành một trong những khoảnh khắc “xuất thần” của V.

Fancam 14 triệu tim của V (BTS)

Fancam này được ghi lại vào năm 2021, thời điểm V hóa trang thành nhân vật trong bộ phim đình đám Squid Game - hiện tượng văn hóa toàn cầu từng gây “chấn động” Netflix và mạng xã hội. Trong đoạn video, khoảnh khắc V xuất hiện và tháo mặt nạ chỉ kéo dài vài giây nhưng đủ khiến khán giả bùng nổ. Ánh đèn sân khấu phản chiếu lên gương mặt với đường nét hoàn hảo, ánh mắt sắc cùng biểu cảm cuốn hút đã khiến người xem không khỏi trầm trồ trước visual “phi thực” của nam thần tượng.

Ánh đèn sân khấu phản chiếu lên gương mặt với đường nét hoàn hảo của V

Fancam này được ghi lại vào năm 2021, thời điểm V hóa trang thành nhân vật trong bộ phim đình đám Squid Game

Không chỉ tỏa sáng trong lĩnh vực âm nhạc và trình diễn, V cùng BTS còn góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh và văn hóa Hàn Quốc ra thế giới, mang lại giá trị ngoại giao, văn hóa và kinh tế to lớn. Nhóm từng được Chính phủ Hàn Quốc trao Huân chương Văn hóa Hwagwan, được Tổng thống bổ nhiệm làm Đặc phái viên ngoại giao công chúng, đại diện quốc gia tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cùng nhiều hội nghị quốc tế quan trọng khác. BTS cũng là Đại sứ toàn cầu của UNICEF với chiến dịch LOVE MYSELF (2017), đồng thời đảm nhiệm vai trò Đại sứ du lịch Hàn Quốc và Đại sứ Busan Expo 2030. Trên trường quốc tế, nhóm liên tục nhận về những vinh danh danh giá như IFPI Global Recording Artist of the Year, và nhiều lần được TIME xếp vào danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới (2019, 2020, 2021).

V cùng BTS còn góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh và văn hóa Hàn Quốc ra thế giới

Đáng nói, trong thành công toàn cầu của BTS, V được xem là một trong những nhân tố “chủ chốt” giúp nhóm mở rộng tầm ảnh hưởng và lan tỏa hình ảnh mạnh mẽ hơn trên bình diện quốc tế. Trước đó, “Hiệu ứng V” từng trở thành cụm từ được nhắc đến rộng rãi trong cộng đồng fan Kpop, khi nam thần tượng liên tục gây sốt nhờ nhan sắc khác biệt, thần thái cuốn hút và khả năng truyền cảm qua ánh mắt, những yếu tố khiến nam thần tượng luôn nổi bật trong mọi khung hình.

Nhan sắc như thơ của V

Với danh tiếng toàn cầu, mỗi lần V xuất hiện trên mạng xã hội hay tham gia các sự kiện quốc tế đều có thể tạo ra giá trị thương hiệu khổng lồ. Tiêu biểu là việc thành viên nhóm nhạc BTS trở thành đại sứ của Celine - một trong những nhà mốt danh tiếng thế giới. Hiện tại, V tiếp tục là một trong những nghệ sĩ Hàn Quốc có sức ảnh hưởng hàng đầu trên mạng xã hội, liên tục lập kỷ lục về lượt theo dõi và tương tác, đồng thời giữ vai trò đại sứ thương hiệu cho nhiều nhãn hàng xa xỉ.

Với danh tiếng toàn cầu, mỗi lần V xuất hiện trên mạng xã hội hay tham gia các sự kiện quốc tế đều có thể tạo ra giá trị thương hiệu khổng lồ

Sức hút của V được xem là minh chứng rõ nét cho cách Hàn Quốc tận dụng “sức mạnh mềm” từ các ngôi sao văn hóa để thúc đẩy lợi ích quốc gia

Sức hút của V được xem là minh chứng rõ nét cho cách Hàn Quốc tận dụng “sức mạnh mềm” từ các ngôi sao văn hóa để thúc đẩy lợi ích quốc gia. Theo giới quan sát, tầm ảnh hưởng toàn cầu của V, BTS cùng nhiều biểu tượng Kpop khác đã trở thành một phần quan trọng trong chiến lược “ngoại giao văn hóa” của Hàn Quốc - nơi văn hóa đại chúng được xem như cầu nối đưa hình ảnh quốc gia đến gần hơn với thế giới.