Việt Nam có duy nhất 1 mỹ nam được khen đẹp trai hơn Lee Min Ho, 100 năm nữa vẫn là "visual biểu tượng của màn ảnh Việt"

04-11-2025 - 11:10 AM

Nam diễn viên ngày càng thăng hạng visual đến mức netizen gọi anh là “Lee Min Ho Việt Nam”, thậm chí có người còn khẳng định anh đẹp hơn cả tài tử xứ Hàn.

Giữa dàn sao nam của màn ảnh Việt, Mạnh Trường luôn là cái tên khiến khán giả phải thốt lên: “Chuẩn soái ca chính hiệu”. Gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, nụ cười dịu dàng và phong thái điềm đạm tạo nên một hình tượng hoàn hảo của người đàn ông trưởng thành, vừa lạnh lùng vừa ấm áp - kiểu visual mà chỉ cần xuất hiện là khiến khung hình bừng sáng.

Việt Nam có duy nhất 1 mỹ nam được khen đẹp trai hơn Lee Min Ho, 100 năm nữa vẫn là "visual biểu tượng của màn ảnh Việt"- Ảnh 1.

Trên mạng xã hội, netizen không ít lần so sánh Mạnh Trường với tài tử Hàn Quốc Lee Min Ho:

- Nếu Hàn có Lee Min Ho thì Việt Nam có Mạnh Trường, thậm chí nhìn còn đàn ông và sang hơn

- Đúng kiểu càng có tuổi càng đỉnh, visual Mạnh Trường giờ đẹp đến mức khiến idol Hàn cũng phải dè chừng

- Cười một cái thôi mà muốn rơi wifi, vibe tổng tài của anh đúng là không đùa được

- Nhìn ổng tán gái trên phim mà người đổ là tui

- Hàn có Lee Min Ho, Việt Nam có Mạnh Trường

- Chưa thấy ai đóng tổng tài qua được Mạnh Trường

- "Ông cố nội visual" là đây chứ đâu, đẹp gì đẹp dữ

Không cần cố tạo hình bóng bẩy hay quá đà, Mạnh Trường vẫn tỏa sáng trong mọi khung hình. Có lẽ vì vậy mà suốt nhiều năm qua, anh luôn được các đạo diễn “chọn mặt gửi vàng” vào những vai soái ca: từ giám đốc lạnh lùng, tổng tài kiêu ngạo đến người chồng lý tưởng. Nhìn lại loạt phim đã qua, Mạnh Trường để lại ấn tượng sâu sắc với Tuổi Thanh Xuân, Zippo, Mù Tạt và Em, Hương Vị Tình Thân, Đừng Nói Khi Yêu - toàn những vai nam chính khiến khán giả “đổ rạp” vì khí chất và thần thái không thể trộn lẫn.

Việt Nam có duy nhất 1 mỹ nam được khen đẹp trai hơn Lee Min Ho, 100 năm nữa vẫn là "visual biểu tượng của màn ảnh Việt"- Ảnh 2.

Điều đặc biệt là Mạnh Trường càng ở tuổi ngoài 40, visual lại càng thăng hạng rõ rệt. Không còn chỉ là vẻ đẹp trai trẻ trung như thời mới vào nghề, giờ đây anh mang theo nét chín chắn, bản lĩnh của một người đàn ông từng trải. Ánh mắt sâu, gương mặt đậm chất điện ảnh và phong thái trưởng thành khiến người ta càng tin vào câu "gừng càng già càng đẹp".

Hiện tại, Mạnh Trường đang trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim Lằn Ranh, trong vai Phạm Ngọc Triển - Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Việt Đông. Không còn là tổng tài ngôn tình, Mạnh Trường lần này hóa thân thành một nhân vật được miêu tả là có nhiều "bộ mặt", biết cách xoay sở và tồn tại trong mọi tình huống. Mạnh Trường cho biết đây là dạng vai diễn nhiều màu sắc mà anh chưa từng thử sức.

Việt Nam có duy nhất 1 mỹ nam được khen đẹp trai hơn Lee Min Ho, 100 năm nữa vẫn là "visual biểu tượng của màn ảnh Việt"- Ảnh 3.

Việt Nam có duy nhất 1 mỹ nam được khen đẹp trai hơn Lee Min Ho, 100 năm nữa vẫn là "visual biểu tượng của màn ảnh Việt"- Ảnh 4.

Mạnh Trường trong phim Lằn Ranh

Không thể phủ nhận, Mạnh Trường là minh chứng rõ ràng cho việc “visual không tuổi”. Ở độ chín của sự nghiệp, anh vẫn giữ được sức hút mạnh mẽ, vừa mang nét hiền lành, vừa có chiều sâu của người đàn ông từng trải. Nếu Lee Min Ho được mệnh danh là “nam thần đẹp nhất Hàn Quốc”, thì Mạnh Trường xứng đáng là “visual biểu tượng của màn ảnh Việt”.


Theo Xử Nữ

