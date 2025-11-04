Nam diễn viên giàu có “cả đời chưa từng cãi vợ”: Đừng cố chứng tỏ mình đúng ở tuổi này

Trong cuộc trò chuyện trên chương trình CBS Sunday Morning phát sóng ngày 2/11, tài tử George Clooney chia sẻ về bộ phim mới mang tên Jay Kelly cùng những suy nghĩ của ông về cuộc sống, gia đình và tuổi tác.

George Clooney, sinh năm 1961, là một trong những tài tử hàng đầu Hollywood, nổi tiếng qua các bộ phim Out of Sight, Ocean’s Eleven, Up in the Air, Gravity và The Midnight Sky. Trong suốt sự nghiệp, ông đã giành ba giải Quả Cầu Vàng và hai tượng vàng Oscar – một cho vai diễn trong Syriana, một với vai trò nhà sản xuất phim Argo.

Theo ước tính, George Clooney hiện là một trong những ngôi sao giàu có nhất Hollywood với khối tài sản lên tới khoảng 500 triệu USD. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất lừng lẫy, nam tài tử sinh năm 1961 còn nổi tiếng với mức thù lao thuộc hàng cao nhất giới giải trí.

Không chỉ thành công trên màn ảnh, Clooney còn sở hữu hàng chục bất động sản sang trọng trải khắp châu Âu và châu Mỹ, trong đó có biệt thự ven hồ Como (Italy) và điền trang ở Pháp – nơi gia đình ông hiện sinh sống.

Ngoài nghệ thuật, George Clooney cũng tham gia lĩnh vực kinh doanh với thương hiệu đồ uống do ông đồng sáng lập. Năm 2017, thương hiệu này được bán cho tập đoàn Diageo với giá khoảng 1 tỉ USD.

Đặc biệt, Clooney còn được xem là biểu tượng phong cách, luôn giữ vững hình ảnh lịch lãm và tinh tế qua nhiều năm. Nam diễn viên cho biết mình đã thay đổi nhiều so với thời trẻ: sống điềm đạm, thực tế hơn và không còn dễ nổi nóng.

Ông ví sự thay đổi ấy với mối quan hệ hiện tại cùng vợ - nữ luật sư tài năng Amal Clooney – khi cả hai chưa từng cãi vã, bởi “đã qua giai đoạn cần chứng minh mình đúng trong mọi chuyện”.

Ở tuổi 64, Clooney cho rằng cuộc đời quá ngắn để bận tâm vì những điều nhỏ nhặt. Ông nói, đến một thời điểm, con người sẽ tự nhận ra chẳng đáng để biến những chuyện vụn vặt thành nguyên nhân xung đột. Sau hơn một thập kỷ bên nhau, tài tử tự hào vì tình yêu bền chặt với Amal – một mối quan hệ mà theo ông là “tuyệt vời và đầy sự thấu hiểu”.

Theo tạp chí People, Clooney gặp Amal năm 2013 nhờ một người bạn chung. Sau vài tháng tìm hiểu, ông cầu hôn và cặp đôi tổ chức hôn lễ lãng mạn tại Venice vào tháng 9/2014. Hiện họ là cha mẹ của cặp song sinh Alexander và Ella, tám tuổi.

Trong chương trình, người dẫn nhắc lại tuyên bố trước đây của Clooney khi còn độc thân rằng ông “không bao giờ muốn kết hôn hay có con”. Nam diễn viên bật cười và đáp lại bằng câu: “Đừng bao giờ nói ‘không bao giờ’.”

Nói về người bạn đời, Clooney không giấu được niềm tự hào. Ông dành nhiều lời khen cho Amal – người phụ nữ thông minh, giàu lòng nhân ái và luôn hướng tới những điều tốt đẹp.

“Cô ấy không chỉ xinh đẹp, mà còn hài hước và là một người mẹ tuyệt vời. Mỗi ngày tôi đều thấy mình thật may mắn. Nếu không cưới được Amal, đó mới là thảm họa lớn nhất đời tôi”, tài tử chia sẻ.

Hiện tại, gia đình George Clooney chủ yếu sinh sống tại điền trang yên bình ở Pháp. Trong cuộc trò chuyện với tạp chí Esquire số tháng 10, nam diễn viên cho biết ông không muốn hai con trưởng thành giữa ánh hào quang Hollywood.

Clooney lo ngại việc sống trong môi trường của giới giải trí sẽ khiến các con chịu áp lực vì là “con của người nổi tiếng” và bị giới săn ảnh bám theo từng bước. Do đó, từ khi đón cặp song sinh, vợ chồng Clooney gần như giữ kín hình ảnh của các bé, tránh để truyền thông tiếp cận.

Dù vậy, trong các cuộc phỏng vấn, tài tử vẫn không giấu được niềm tự hào về con. Trên People năm 2018, ông từng bật mí rằng Alexander thừa hưởng nhiều nét giống mình, còn Ella là “phiên bản nhỏ” của mẹ với đôi mắt to, sáng và đầy cuốn hút.