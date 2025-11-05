Tài sản lớn nhất của Mỹ Tâm

Trong làng nhạc Việt, không phải ai cũng có thể duy trì vị thế ngôi sao suốt hơn hai thập kỷ. Nhưng Mỹ Tâm – “hoạ mi tóc nâu” của nhạc Việt – là một trong những trường hợp hiếm hoi giữ được sức hút bền bỉ đến mức mọi thế hệ khán giả đều có ít nhất một bài hát yêu thích mang tên cô.

Nếu với nhiều nghệ sĩ, tài sản lớn nhất có thể là danh tiếng, nhà cửa hay những bản hợp đồng bạc tỷ, thì với Mỹ Tâm, tài sản đáng ngưỡng mộ ấy chính là kho tàng những bản hit đủ để cô làm nên nhiều đêm nhạc lớn mà không cần lặp lại ca khúc nào.

Mới đây, tại chương trình On Set, ca sĩ Mỹ Tâm đã chia sẻ: "Thế mạnh của tôi là gì thì tôi làm. Tôi mạnh về cảm xúc, giọng hát và tâm sự với khán giả thì tôi làm về cái đó. Tuy nhiên, với live concert lần này, tôi sẽ đầu tư mạnh hơn vì số lượng khán giả lớn. Tôi sẽ làm sân khấu lớn nhất từ trước đến giờ. Ngay cả màn hình cũng phải lớn nhất. Tôi muốn mang đến cho khán giả của mình sự sảng khoái đúng nghĩa, để khán giả đến là thấy hưng phấn ngay lập tức.

Về âm nhạc, tôi sẽ làm mới lại. Nhiều bạn nói rằng, tài sản âm nhạc của tôi có thể đem ra làm mấy liveshow cũng được mà không bị trùng lặp.

Lần này, về cơ bản chắc chắn sẽ có những bài hit mà tôi phải hát. Bên cạnh đó, sẽ có những bài lâu rồi tôi chưa hát được làm mới lại với hơi thở mới, đúng như một bài hát mới hoàn toàn. Tôi nghĩ đây là cái đem lại sự thú vị cho liveshow lần này.

Tôi thấy mình may mắn khi giữ được cảm xúc từ ngày đầu tiên bắt đầu sự nghiệp tới giờ, cũng như giữ được sợi dây kết nối với khán giả của tôi".

Hơn hai thập kỷ viết nên gia tài đồ sộ

Từ đầu những năm 2000, khi “Hát với dòng sông”, “Cây đàn sinh viên” hay “Ước gì” vang lên khắp các sân trường, Mỹ Tâm đã sớm khẳng định phong cách âm nhạc đậm chất tự sự, gần gũi mà vẫn đầy kỹ thuật. Ca khúc của cô gắn liền với tuổi trẻ của cả một thế hệ.

Tiếp nối thành công đó, Mỹ Tâm bước vào giai đoạn hoàng kim với loạt album để đời như Yesterday & Now, Hoàng hôn thức giấc, Vút bay… Mỗi album lại là một cột mốc, và mỗi bài hát trong đó là một “viên gạch vàng” trong lâu đài âm nhạc của cô. “Niềm tin chiến thắng”, “Nụ hôn bất ngờ”, “Như một giấc mơ”, “Dường như ta đã”… đều trở thành bản hit đại diện cho cả một thời kỳ.

Tính đến nay, Mỹ Tâm đã phát hành hàng trăm ca khúc, trong đó có rất nhiều bài đạt đến tầm “quốc dân” – nghĩa là có thể vang lên ở bất kỳ đâu, từ quán cà phê nhỏ đến sân vận động chật kín người.

Với mỗi một liveshow kéo dài mấy tiếng đồng hồ, Mỹ Tâm có thể dễ dàng lấp đầy setlist bằng những ca khúc đã gắn bó với khán giả suốt 20 năm. Không chỉ dừng ở ballad – thế mạnh làm nên thương hiệu – Mỹ Tâm còn chứng minh khả năng biến hóa trong nhiều thể loại. Chính sự đa dạng đó giúp cô có thể dàn dựng đến hàng loạt liveshow khác nhau chỉ bằng kho nhạc sẵn có, mà vẫn khiến khán giả cảm thấy mới mẻ.

Thực tế, những liveshow lớn như Heartbeat (2014), Tri Âm (2022) hay tour diễn My Soul 1981 đều cho thấy điều đó. Mỗi chương trình có một tinh thần, một cách kể chuyện âm nhạc riêng, nhưng ca khúc của Mỹ Tâm thì luôn khiến khán giả hòa giọng như đang sống trong chính thanh xuân của mình.

Ít ai làm được như Mỹ Tâm

Một điều thú vị là với Mỹ Tâm, đôi khi cô không cần ra bài mới vẫn đủ sức “làm mưa làm gió”. Mỗi khi tái hiện ca khúc cũ trên sân khấu, khán giả lại đón nhận như lần đầu được nghe. Cô có khả năng “tái sinh” bản hit bằng cảm xúc và cách trình diễn, khiến bài hát cũ mang hơi thở mới.

Không phải ngẫu nhiên mà những bản live “Ước gì”, “Dường như ta đã”, "Chuyện như chưa bắt đầu"... luôn đạt hàng triệu lượt xem, thậm chí hơn. Ở Mỹ Tâm, sức sống của bài hát không nằm ở độ mới, mà nằm ở chiều sâu cảm xúc cô truyền tải. Cô vừa sở hữu chất giọng nữ trung trầm hiếm có, sáng, vang và đầy nội lực, lại vừa hát bằng trải nghiệm, bằng sự trưởng thành, điều chỉ có thể có ở người nghệ sĩ đã đi qua nhiều mùa nắng gió.

Điều đáng quý nhất trong sự nghiệp của Mỹ Tâm là cô chưa từng đánh mất mối dây gắn kết với khán giả. Từ những người hâm mộ 8X, 9X nay đã có gia đình, đến thế hệ Gen Z tìm thấy cô qua YouTube – ai cũng có thể tìm thấy một phần tuổi trẻ mình trong âm nhạc của “chị Tâm”.

Chính vì vậy, mỗi lần Mỹ Tâm công bố liveshow, vé luôn “bùng nổ” chỉ trong vài giờ. Với khán giả, đó là cơ hội để được nghe lại những bản hit từng đi cùng năm tháng và có thể hát cùng cô không bỏ sót một câu nào.

Nếu tính bằng tiền, Mỹ Tâm có thể là một trong những nghệ sĩ giàu có bậc nhất Vpop – với thương hiệu riêng, dự án kinh doanh và bản quyền âm nhạc đồ sộ. Nhưng khi được hỏi đâu là gia tài đáng giá nhất trong lòng công chúng, đó chính là kho tàng bản hit quốc dân đủ để cô hát cả đời.

(Tổng hợp)