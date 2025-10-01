Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cầu Bình Triệu 1 đã hoàn tất nâng tĩnh không 1,08 m, dự kiến cuối tháng 11 sẽ thông xe, giảm áp lực giao thông khu vực cửa ngõ TP HCM

Tại TP HCM, sau hơn một tháng thi công liên tục, cầu Bình Triệu 1 đã chính thức hoàn tất công đoạn nâng tĩnh không, đánh dấu bước ngoặt quan trọng để sớm đưa cây cầu phục vụ người dân trở lại.

Cận cảnh cầu Bình Triệu 1 cao thêm 1,08 m- Ảnh 1.

Nhịp cầu Bình Triệu 1 được nâng lên 1,08 m, đạt chuẩn tĩnh không 7m

Theo ghi nhận tại hiện trường, nhịp cầu được kích nâng lên thêm 1,08 m, đạt chuẩn cao độ tĩnh không 7 m theo thiết kế. Việc thi công sử dụng hệ thống kích thủy lực cùng hàng trăm tấm thép chêm, thao tác chính xác đến từng milimet nhằm bảo đảm cân bằng toàn bộ khối kết cấu nặng hàng ngàn tấn.

Trong suốt quá trình, kỹ sư và công nhân túc trực 24/24 tại các trụ cầu, thay phiên vận hành kích và chêm bổ sung. Từng chi tiết đều được giám sát chặt chẽ để đảm bảo an toàn.

Dưới gầm cầu, hàng lớp thép kê đỡ tạo nên một không gian vừa lặng lẽ vừa căng thẳng, nơi mọi nhịp nâng đều được tính toán tỉ mỉ.

Ông Nguyễn Viết Quang, Trưởng phòng Quản lý hạ tầng số 2 (Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, Sở Xây dựng TP HCM), cùng nhà thầu có mặt trực tiếp tại công trường kiểm tra tiến độ và hiện trạng kết cấu sau khi nâng. Ông cho biết dự án đã bước sang giai đoạn cuối là thi công xà mũ, cố định nhịp cầu với trụ đỡ, đồng thời hoàn thiện mặt đường để có thể cho ô tô lưu thông bình thường vào cuối tháng 11.

Một công nhân tại công trình chia sẻ, tập thể thi công đã làm việc ngày đêm nhằm rút ngắn tiến độ, sớm trả lại mặt bằng lưu thông cho người dân. Hiện tại, tình hình giao thông khu vực quanh cầu chịu nhiều ảnh hưởng, nhưng dự kiến sẽ ổn định khi công trình hoàn tất.

Ngay sau khi hoàn thành Bình Triệu 1, đơn vị thi công sẽ chuyển toàn bộ thiết bị, nhân lực sang dự án nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1 trên Quốc lộ 1. Theo chủ đầu tư, việc phân luồng tại khu vực này dự báo thuận lợi hơn do không nằm trong nút giao phức tạp như ở Bình Triệu.

Hình ảnh cầu Bình Triệu 1 được nâng 1,08m:

Cận cảnh cầu Bình Triệu 1 cao thêm 1,08 m- Ảnh 2.

Xe máy vẫn được phép lưu thông qua cầu Bình Triệu 1 trong quá trình nâng tĩnh không

Cận cảnh cầu Bình Triệu 1 cao thêm 1,08 m- Ảnh 3.

Nhịp cầu Bình Triệu 1 được nâng lên 1,08m

Cận cảnh cầu Bình Triệu 1 cao thêm 1,08 m- Ảnh 4.

Hệ thống kích thủy lực vận hành nâng từng nhịp cầu nặng nhiều tấn

Cận cảnh cầu Bình Triệu 1 cao thêm 1,08 m- Ảnh 5.

Song song, nhà thầu cũng đang triển khai vuốt nối cao độ tại các điểm giao cắt giữa cầu và mặt đường cũ. Công việc được thực hiện luân phiên từng làn, vừa đảm bảo tiến độ, vừa không làm gián đoạn giao thông

Cận cảnh cầu Bình Triệu 1 cao thêm 1,08 m- Ảnh 6.

Thiết bị và nhân lực chuẩn bị rút sang công trình cầu Bình Phước 1

Theo Ngọc Quý

Người lao động

