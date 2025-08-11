Cận cảnh con tàu hoang nghìn tấn vừa được đề xuất đánh chìm ở Côn Đảo
11-08-2025 - 07:39 AM |
Xã hội
Trước khi đề xuất đánh chìm, con tàu mang tên Sheng Li đã bị bỏ trôi dạt trên vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu và được cơ quan chức năng kéo về neo đậu tại khu tránh bão trên vịnh Côn Sơn nhiều năm nay.
Theo Trọng Trịnh
Tiền phong
Theo Tiền phong
