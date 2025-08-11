Cận cảnh con tàu hoang nghìn tấn vừa được đề xuất đánh chìm ở Côn Đảo

Qua khảo sát ban đầu của công ty Amadive, do bị bỏ hoang nhiều năm, hiện trạng phần thân vỏ của tàu Sheng Li đã cũ, bị han gỉ và hư hỏng nặng. Tàu có 6 khoang hầm hàng thông nhau với 1 máy chính, 2 máy phụ, 1 máy phát điện đã cũ, 1 chân vịt…. tất cả đều bị han gỉ do nhiễm nước mặn và không còn hoạt động được.