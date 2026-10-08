Cận cảnh cuộc sống cheo leo của 52 hộ dân trên vách núi hở hàm ếch ở Quy Nhơn
Theo Nguyễn Gia/VTC News |
08-10-2026 - 12:54 PM |
Bất động sản
Nằm giữa lòng phố biển Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), 52 hộ dân khu vực núi Một từng ngày sống trong nỗi lo sợ sạt lở, vùi lấp chực chờ khi mùa mưa bão ập về.
52 hộ dân núi Một (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) sống trong lo sợ sạt lở chực chờ vùi lấp trước mùa mưa bão ập về.
Theo Nguyễn Gia/VTC News
VTC News
Theo VTC News
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