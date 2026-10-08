Cận cảnh cuộc sống cheo leo của 52 hộ dân trên vách núi hở hàm ếch ở Quy Nhơn

Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy (65 tuổi, người dân sống tại tổ 19, khu vực núi Một) cho biết, bà đã sống tại đây gần 20 năm, bà cũng như những người dân sống quanh khu vực, mỗi khi mùa mưa bão cận kề cũng là lúc họ bước vào khoảng thời gian căng thẳng. Đêm không yên giấc, chỉ cần một tiếng động lạ từ phía vách núi hay tiếng mưa rào trút xuống mái tôn cũng đủ khiến người dân ở đây giật mình, nín thở.