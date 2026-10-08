Doanh nghiệp bất động sản phải khai báo dự án qua VNeID

Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản đề nghị các chủ đầu tư dự án và sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn thiết lập tài khoản phục vụ việc báo cáo thông tin, công khai dự án kinh doanh bất động sản.

Theo đó, cơ quan quản lý tạo mới hoặc cập nhật tài khoản trên hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản từ thông tin do doanh nghiệp phải cung cấp.

Trong đó, tài khoản của doanh nghiệp phải được định danh điện tử thông qua ứng dụng VNeID để đăng nhập vào hệ thống.

Cùng với việc định danh tài khoản, các doanh nghiệp bất động sản phải thực hiện công khai những thông tin, hồ sơ pháp lý quan trọng của dự án trên hệ thống. Các hồ sơ bắt buộc công khai gồm quyết định giao đất, quy hoạch chi tiết, giấy phép xây dựng và văn bản xác nhận dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Các doanh nghiệp bất động sản không thực hiện đúng nghĩa vụ công khai, báo cáo thông tin có thể đối mặt với mức xử phạt 300 - 400 triệu đồng.

Việc đưa thông tin dự án lên hệ thống gắn với tài khoản định danh điện tử được kỳ vọng giúp cơ quan quản lý thuận lợi hơn trong việc theo dõi hoạt động của chủ đầu tư, sàn giao dịch, đồng thời tăng khả năng kiểm chứng thông tin pháp lý của các dự án trên thị trường.

Theo hướng dẫn của Sở Xây dựng TPHCM, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và sàn giao dịch bất động sản được cấp 2 tài khoản. Trường hợp doanh nghiệp là chủ đầu tư và có nhu cầu báo cáo thông tin đối với nhiều dự án sẽ được cấp thêm tài khoản. Trong khi đó, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới, tư vấn và quản lý bất động sản được cấp 1 tài khoản.

Để được cấp tài khoản, doanh nghiệp phải thực hiện 2 bước. Đầu tiên là cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về tổ chức, doanh nghiệp theo mẫu và gửi về Sở Xây dựng. Tiếp đó, đăng ký thông tin doanh nghiệp theo biểu mẫu trực tuyến do Sở Xây dựng TPHCM hướng dẫn.

Sở Xây dựng cũng lưu ý, các doanh nghiệp đã được bàn giao tài khoản theo Nghị định 96/2024/NĐ-CP phải bổ sung thông tin để cập nhật tài khoản trên hệ thống.

Theo quy định, các doanh nghiệp không thực hiện đúng nghĩa vụ công khai, báo cáo thông tin có thể đối mặt với mức xử phạt 300 - 400 triệu đồng. Trong khi đó, các sàn giao dịch bất động sản không thực hiện chế độ báo cáo hoặc không niêm yết đầy đủ hồ sơ hợp lệ có thể bị xử phạt 60 - 80 triệu đồng.