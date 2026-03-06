Cận cảnh đại công trường hồ điều hòa Phú Đô 800 tỷ đồng
Đại công trường hồ điều hòa Phú Đô (phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội) đang thi công ngày đêm đẩy nhanh tiến độ dự án có tổng mức đầu tư 800 tỷ đồng, giải quyết tình trạng ngập úng kéo dài phía Tây Hà Nội. Với diện tích hơn 36ha, hồ điều hòa Phú Đô được kỳ vọng trở thành “lá phổi xanh” và điểm điều tiết nước quan trọng của Thủ đô Hà Nội.
Những ngày này, tại phường Từ Liêm (thành phố Hà Nội), đại công trường thi công hồ điều hòa Phú Đô đang hoạt động sôi động với nhiều máy móc, phương tiện và công nhân làm việc liên tục.
Dự án đầu tư xây dựng hồ điều hòa Phú Đô có tổng diện tích 36,76ha, trong đó, mặt nước hơn 31ha được kỳ vọng sẽ giải quyết căn cơ tình trạng ngập úng kéo dài ở khu vực phía Tây Hà Nội.
Theo quyết định của UBND thành phố Hà Nội, hồ điều hòa Phú Đô là một trong 10 dự án khẩn cấp nhằm nâng cao năng lực tiêu thoát nước cho thành phố. Công trình được xác định là cấp bách trong bối cảnh nhiều tuyến đường, khu dân cư phía Tây thường xuyên chìm trong nước sau các trận mưa lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sinh hoạt của người dân.
Ghi nhận thực tế tại công trường cho thấy, công tác giải phóng mặt bằng đã đạt hơn 90%. Bên trong khu vực thi công, xe tải, máy xúc, máy ủi hoạt động liên tục để san lấp, đào đắp lòng hồ.
Các mũi thi công được tổ chức khoa học, chia ca làm việc ngày đêm nhằm bảo đảm tiến độ đề ra. Nhà thầu đồng thời triển khai nhiều hạng mục song song như kè hồ, thi công hệ thống cống hộp và lắp đặt các hạng mục kỹ thuật.
Tuyến kè hồ dài khoảng 2,7km. Theo thiết kế, công trình sẽ xây dựng hai tuyến cống hộp điều tiết nước vào - ra hồ, một tuyến cống nối hồ ra sông Nhuệ. Đặc biệt, hai máy bơm công suất lớn sẽ được lắp đặt cùng cửa điều tiết, kết nối từ đường Nguyễn Văn Giáp về trạm bơm Đồng Bông, góp phần tăng khả năng tiêu thoát nước cho toàn khu vực.
Đại diện phường Từ Liêm cho biết, dự án liên quan đến khoảng 400 hộ dân và 6 tổ chức. Trong đó, có 288 hộ bị thu hồi đất nông nghiệp với diện tích hơn 227.600m² nằm trong lòng hồ; hơn 102.000m² đất do các tổ chức quản lý; hơn 36.000m² đất công, đất mương, giao thông thủy lợi do UBND phường quản lý. Ngoài ra, còn khoảng 139 hộ sử dụng đất phi nông nghiệp có công trình xây dựng trên đất và 5 ngôi mộ nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng.
Trao đổi với báo chí, ông Đình Xuân Tâm, chuyên viên Phòng Kinh tế hạ tầng và Đô thị phường Từ Liêm cho biết, đây là dự án trọng điểm và khẩn cấp. UBND phường đã thành lập các tổ công tác làm việc xuyên suốt, kể cả dịp lễ, Tết, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Công tác tuyên truyền, vận động người dân được triển khai đồng bộ, bảo đảm đúng quy định pháp luật, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.
Việc đẩy nhanh tiến độ dự án thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc nâng cấp hạ tầng thoát nước, thích ứng với tình trạng mưa lớn ngày càng cực đoan.
Khi hoàn thành, hồ điều hòa Phú Đô không chỉ có chức năng điều tiết, tăng khả năng trữ nước mà còn tạo thêm không gian xanh, cải thiện cảnh quan đô thị, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân khu vực.
Song song với tiến độ thi công, công tác bảo vệ môi trường tại công trường cũng được siết chặt. UBND phường Từ Liêm yêu cầu nhà thầu phải xây dựng sàn rửa xe chuyên dụng; tất cả phương tiện trước khi rời công trường đều phải được rửa sạch bùn đất, tránh rơi vãi ra đường gây ô nhiễm và mất an toàn giao thông. Các biện pháp che chắn, phun nước giảm bụi cũng được triển khai thường xuyên.
Người dân địa phương kỳ vọng, sau nhiều năm phải sống chung với cảnh ngập úng, dự án sẽ sớm hoàn thiện để mang lại diện mạo mới cho khu vực phía Tây Hà Nội. Đại công trường hôm nay vì thế không chỉ là nơi thi công một công trình hạ tầng, mà còn là biểu tượng cho nỗ lực đổi thay và phát triển bền vững của thành phố Hà Nội trong giai đoạn mới.
