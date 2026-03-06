Cận cảnh đại công trường hồ điều hòa Phú Đô 800 tỷ đồng

Đại diện phường Từ Liêm cho biết, dự án liên quan đến khoảng 400 hộ dân và 6 tổ chức. Trong đó, có 288 hộ bị thu hồi đất nông nghiệp với diện tích hơn 227.600m² nằm trong lòng hồ; hơn 102.000m² đất do các tổ chức quản lý; hơn 36.000m² đất công, đất mương, giao thông thủy lợi do UBND phường quản lý. Ngoài ra, còn khoảng 139 hộ sử dụng đất phi nông nghiệp có công trình xây dựng trên đất và 5 ngôi mộ nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng.