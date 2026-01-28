Cận cảnh điểm đấu nối cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Điểm đấu nối giữa cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn và cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tại Km1050+400 đã hoàn thành thi công các hạng mục chính. Những ngày cận Tết, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đang khẩn trương hoàn tất thủ tục để sớm đưa nút giao quan trọng này vào khai thác, bảo đảm kết nối thông suốt trục cao tốc Bắc - Nam, phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp Tết Nguyên đán.
Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có chiều dài 88km, đi qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi (60,3km) và tỉnh Gia Lai (27,7km). Dự án được khởi công ngày 1/1/2023 với tổng mức đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng. Đây là một trong 12 dự án thành phần lớn nhất thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía đông giai đoạn 2021-2025.
Dự án được khởi công ngày 1/1/2023, do Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư, liên danh Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu đảm nhận thi công. Theo thiết kế giai đoạn 1, cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có quy mô 4 làn xe, vận tốc 80km/h.