Cận cảnh điểm ngập gây sạt lở khiến TPHCM chi hơn 3.000 tỷ đồng ‘giải cứu’

Ngày 12/8, ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, quốc lộ 13 đoạn trạm thu phí Suối Giữa thuộc phường Chánh Hiệp, TPHCM hướng đi Tây Nguyên bị sạt lở.

Cơ quan chức năng địa phương đã đặt cảnh báo nguy hiểm tại khu vực xảy ra sạt lở . Tại hiện trường, phần vỉa hè những khối bê tông bị lỏng chân.

Theo ghi nhận, thời gian qua, nhiều trận mưa lớn đã gây ngập úng tại khu vực này. Nước dâng cao khi mưa lớn, dẫn tới sạt lở đường.

Khu vực Suối Giữa đoạn chảy qua các phường Tương Bình Hiệp, Chánh Mỹ và Hiệp Thành của tỉnh Bình Dương cũ, nay là phường Chánh Hiệp , TPHCM.

Thời gian qua, mỗi khi có mưa, lực lượng chức năng địa phương đều đến khu vực này để khơi thông dòng chảy, thu dọn rác, cỏ dại, bèo tây, tránh gây tắc nghẽn tại các cửa cống, điểm giao Suối Giữa. Tuy nhiên, với lượng nước đổ về từ đầu nguồn quá lớn và thoát không kịp, gây ngập úng.

Tốc độ đô thị hóa đang diễn ra nhanh chóng, với nhiều khu dân cư, công trình xây dựng mọc lên, trong khi kênh mương, dòng suối tự nhiên bị bó hẹp, hệ thống thoát nước chưa được nâng cấp đồng bộ. Đây là những lý do khiến khu vực cứ mưa lớn là ngập úng.

Đại diện lãnh đạo phường Chánh Hiệp cho biết, theo kế hoạch, khu vực kể trên sẽ được đầu tư dự án Trục thoát nước Suối Giữa - Bưng Cầu. Dự án nhằm tiêu thoát nước mưa và nước thải đã qua xử lý trong phạm vi diện tích 4.538 ha, cải thiện môi trường kết hợp giao thông nông thôn dọc trục thoát nước.

Tuyến Suối Giữa bắt đầu từ sau cống qua quốc lộ 13 (tại trạm thu phí) đến ngã ba hợp lưu của rạch Bưng Cầu - Suối Giữa - rạch Bà Cô, chiều dài khoảng 1.480m. Hình thức xây dựng dạng kênh hở, mặt cắt kênh chữ nhật kết hợp hình thang, chiều rộng kênh hình chữ nhật là 38m. Trên tuyến được bố trí các công trình trên kênh các loại; hai bên tuyến kênh được bố trí trồng cây xanh.

Tuyến rạch Bưng Cầu được đầu tư dài khoảng 1.453m, chỉ thực hiện đoạn từ sau cống qua đường Nguyễn Chí Thanh (cống Mù U) theo tuyến kênh hiện trạng kết thúc tại ngã ba hợp lưu của rạch Bưng Cầu - Suối Giữa - rạch Bà Cô; bổ sung nâng cấp đường Hồ Văn Cống đoạn từ quốc lộ 13 đến cầu Bà Sảng.

Nâng cấp đường Hồ Văn Cống hiện trạng (đoạn từ Đại lộ Bình Dương đến cầu Bà Sảng) bề rộng mặt đường 7,5m, vỉa hè mỗi bên rộng tối thiểu 3m, kết cấu mặt đường cấp cao A1, các hạng mục hạ tầng trong phạm vi vỉa hè được nâng cấp đồng bộ cùng với đường; xây dựng trạm bơm trên đường Hồ Văn Cống , đường dây điện (đi ngầm dưới đất) và một trạm biến áp ngoài trời phục vụ trạm bơm.

Tuyến rạch Bà Cô bắt đầu từ ngã ba hợp lưu rạch Bưng Cầu - Suối Giữa - rạch Bà Cô đến sông Sài Gòn dài khoảng 2.300m.

Tổng mức đầu tư dự án 3.330,4 tỷ đồng. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư trong năm 2025; giai đoạn thực hiện dự án từ năm 2026 đến 2031.

