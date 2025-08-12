Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chính phủ yêu cầu 3 bộ trình giải pháp ứng phó với thuế của Mỹ trước 13/8

12-08-2025 - 14:05 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Trước ngày 13/8, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Ngân hàng Nhà nước trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về các giải pháp ứng phó với chính sách thuế quan của Mỹ.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 230 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.

Chính phủ yêu cầu 3 Bộ lên giải pháp ứng phó thuế của Mỹ. (Ảnh minh họa)

Tại nghị quyết, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về các giải pháp tổng thể để ứng phó kịp thời, hiệu quả với chính sách thuế quan của Mỹ (hoàn thành trước ngày 13/8).

Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tiếp tục chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các phương án đàm phán thương mại với Mỹ.

Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ trước ngày 17/8 để xem xét, ban hành Nghị định về kiểm soát thương mại chiến lược.

Bộ Công Thương còn có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với các Bộ: Tài chính, Y tế, Công an, Quốc phòng, các cơ quan, địa phương xây dựng kế hoạch, thực hiện thường xuyên, liên tục, hiệu quả công tác đấu tranh, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, vi phạm sở hữu trí tuệ, nhất là đối với các mặt hàng sữa, thuốc, thực phẩm…

Trước đó, rạng sáng 1/8 (giờ Việt Nam), Nhà Trắng đã đăng tải Sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump về việc điều chỉnh mức thuế đối ứng, theo đó Mỹ quyết định điều chỉnh mức thuế đối ứng cho 69 nước và vùng lãnh thổ được liệt kê trong Phụ lục I. Theo Phụ lục này, mức thuế đối ứng dành cho Việt Nam giảm từ 46% xuống 20%.

Bộ Công Thương cho biết, trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục thảo luận và triển khai các công việc tiếp theo hướng đến hoàn thành thỏa thuận về thương mại đối ứng trên nguyên tắc cởi mở, xây dựng, bình đẳng, tôn trọng độc lập, tự chủ, thể chế chính trị, cùng có lợi và cân nhắc tới trình độ phát triển của nhau. Hai bên cũng sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư ổn định, hài hòa lợi ích, tương xứng với mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ .

Theo số liệu của Hải quan Mỹ, năm 2024, trao đổi thương mại hai chiều Việt Nam - Mỹ đạt 149,7 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu 136,6 tỷ USD và nhập khẩu 13,1 tỷ USD. Thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ là 123,5 tỷ USD, xếp thứ 3 trong số các nước có thặng dư thương mại lớn nhất với Mỹ (sau Trung Quốc và Mexico).

Trong 5 tháng đầu năm 2025, trao đổi thương mại hai chiều Việt Nam - Mỹ đạt 77,4 tỷ USD, tăng 36,5% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó Việt Nam xuất khẩu 71,7 tỷ USD (tăng 37,3% so với cùng kỳ năm 2024) và nhập khẩu 5,7 tỷ USD (tăng 30,7% so với cùng kỳ năm 2024).

Thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ là 64,8 tỷ USD (tăng 29% so với cùng kỳ năm 2024), xếp thứ 4 trong số các nước có thặng dư thương mại lớn nhất với Mỹ (sau Trung Quốc, Mexico và Iceland).

