Đánh giá tác động việc chuyển chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành

Theo Bộ Xây dựng , tại hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành ở Đồng Nai giai đoạn 1, có dự kiến phương án khai thác Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành và Cảng HKQT Tân Sơn Nhất ở TPHCM.

Phương án khai thác dự kiến Long Thành sẽ khai thác toàn bộ các chuyến bay quốc tế (chuyến bay dài trên 1.000km và các chuyến do hãng hàng không chọn), các chuyến bay mới của tất cả các hãng hàng không mà Tân Sơn Nhất không thể tiếp nhận và các chuyến bay không theo lịch.

Ở phía còn lại, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ khai thác tất cả các hãng hàng không đang khai thác máy bay code C như Airbus 321/320, Boeing 737,… hoặc các chuyến bay dài dưới 1.000km và các tiêu chí khai thác sẽ được rà soát lại sau 5 năm đầu khai thác.

Phối cảnh nhà ga hành khách sân bay Long Thành. Ảnh: ACV.

Bộ Xây dựng cho hay, tại báo cáo nghiên cứu, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ( ACV ) và đơn vị tư vấn là Liên danh Incheon Airport (IAC) kiến nghị lựa chọn phương án chuyển toàn bộ các chuyến bay quốc tế thường lệ từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành, để đảm bảo phát huy hiệu quả đầu tư dự án.

Đánh giá về kiến nghị của ACV và đơn vị tư vấn, Bộ Xây dựng cho rằng phương án chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành vẫn còn có ý kiến của một số hãng hàng không. Vì vậy, Bộ yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) chủ trì cùng ACV khẩn trương làm việc với các hãng hàng không để nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá tác động phương án khai thác.

"Cần xác định lộ trình chuyển đường bay quốc tế từ Cảng HKQT Tân Sơn Nhất sang Cảng HKQT Long Thành, để sớm báo cáo kết quả chính thức phương án khai thác trong tháng 9", văn bản của Bộ Xây dựng nêu rõ.

Trước đó, IAC đã có phân tích về hai phương án khai thác sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành.

Theo IAC, phương án 1 là Tân Sơn Nhất sẽ phục vụ các chuyến bay nội địa, với sản lượng hành khách dự kiến đạt khoảng 29,5 triệu lượt/năm; toàn bộ hoạt động bay quốc tế sẽ được chuyển giao và khai thác tập trung tại Long Thành, với sản lượng ước đạt hơn 19 triệu lượt hành khách quốc tế/năm.

Giai đoạn 1 của sân bay Long Thành sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2026. Ảnh: Quỳnh Danh.

Phương án thứ 2 là Tân Sơn Nhất sẽ tiếp tục khai thác các chuyến bay nội địa và một phần các chuyến bay quốc tế cự ly ngắn, với sản lượng hành khách quốc tế ước đạt khoảng 3,8 triệu lượt/năm, tập trung chủ yếu vào các đường bay khu vực trong bán kính dưới 1.000 km.

Sân bay Long Thành sẽ đảm nhận toàn bộ các chuyến bay quốc tế đường dài, cùng với một phần lưu lượng nội địa phục vụ nhu cầu kết nối trung chuyển, với sản lượng hành khách quốc tế ước đạt khoảng 15,3 triệu lượt/năm (tổng sản lượng 16,8 triệu lượt hành khách/năm).

Đối với 2 phương án mà IAC đề xuất, Cục HKVN nhất trí cao phương án chuyển toàn bộ các chuyến bay quốc tế thường lệ từ Tân Sơn Nhất về Long Thành, nhằm bảo đảm thuận tiện trong tổ chức quản lý, khai thác, tối ưu hóa các nguồn lực. Tuy nhiên, Cục này vẫn đang nghiên cứu và tiếp tục tham khảo ý kiến của nhiều bên.

Theo quy hoạch được phê duyệt, công suất thiết kế của toàn bộ sân bay Long Thành đạt 100 triệu hành khách/năm. Giai đoạn 1 của dự án đang được thi công và dự kiến hoàn thành từ giữa năm 2026, với công suất ban đầu khoảng 25 triệu hành khách/năm.