Cận cảnh dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 sau hơn 3 năm khởi công

Đến nay, nhiều đoạn trên tuyến Quốc lộ 13 đã được thảm nhựa nhưng theo kiểu "da beo", có mặt bằng đến đâu các đơn vị thi công đến đó. Hiện nay, Becamex đang tiếp tục thi công, nhưng nếu hồ sơ pháp lý không được tháo gỡ kịp thời, nhà thầu sẽ không thể triển khai đồng bộ dẫn đến tình trạng thi công dang dở và kéo dài. Điều này không chỉ gây ùn tắc giao thông mà còn khiến người dân cảm thấy bất an vì ảnh hưởng đến cuộc sống mưu sinh.