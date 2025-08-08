Cận cảnh dự án Usilk City giữa Thủ đô 'chôn vùi' giấc mơ an cư cả nghìn người

Cả nghìn khách hàng đã phải "ôm hận" sau khi đóng tiền mua căn hộ tại dự này vì tiến độ thi công liên tục chậm trễ. Theo khách hàng, trong quá trình thực hiện dự án từ 2009 đến 2012, chủ đầu tư đã huy động vốn của hàng nghìn khách hàng với số tiền hơn 4 nghìn tỷ đồng nhưng đến nay vẫn chưa bàn giao nhà.