Cận cảnh ‘kênh khu nhà giàu’ ở Quảng Ninh ô nhiễm nặng
Giữa khu đô thị hạng sang Monbay, phường Hạ Long (Quảng Ninh) nơi những căn biệt thự triệu USD nhìn thẳng ra vịnh Hạ Long, con kênh nội khu từng được kỳ vọng là điểm nhấn cảnh quan nay chuyển màu đen xì, bốc mùi tanh nồng, cá chết hàng loạt. Nước từ kênh chảy ra hồ điều hòa bên cạnh rồi theo cửa xả đổ thẳng xuống vịnh Hạ Long.
Video: ‘Kênh khu nhà giàu’ ở Quảng Ninh bị ô nhiễm nặng, bốc mùi hôi thối.
Nhiều ngày nay, con kênh chạy vòng quanh khu biệt thự thuộc Khu đô thị Monbay, phường Hạ Long, bắt đầu ‘trở chứng’. Nước đang trong, bỗng sẫm dần rồi đen đặc, mùi hôi thối, tanh nồng bốc lên nặng đến mức nhiều căn biệt thự hai bên phải đóng kín cửa.
Điều khiến cư dân bức xúc không chỉ là mùi hôi, mà là cảm giác bất lực vì nước kênh ngày một đen hơn, mùi hôi thối ngày một nặng.
Màu nước đen xì và mùi tanh nồng trên toàn tuyến kênh, khiến những căn nhà tiền tỷ sống trong cảnh phải né tránh chính ‘tiện ích cảnh quan’ trước cửa.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều ống xả thải do một số hộ tự chế, đấu nối và đổ trực tiếp xuống kênh. Có vị trí còn được ốp gạch để che lấp, khiến việc phát hiện nguồn xả không dễ bằng quan sát thông thường.
Đại diện cơ quan chức năng phường cho rằng trước đây khu vực này không ô nhiễm nặng như vậy, nhưng thời gian gần đây cư dân về ở đông hơn, phát sinh xả thải sinh hoạt, đồng thời xuất hiện tình trạng tự ý làm thêm đường ống để thoát thải xuống kênh.
Phường Hạ Long đã đặt lịch làm việc với Công ty TNHH HD Mon Hạ Long, chủ đầu tư dự án, để phối hợp xử lý khẩn cấp vì khu vực kênh mương liên quan trực tiếp tới môi trường nước vịnh Hạ Long.
Tuy nhiên, khi rà soát hồ sơ quản lý, phường cũng gặp khó khăn khiến việc xử lý không thể làm theo cách đơn giản như dọn vệ sinh cảnh quan.
Theo đó, chủ đầu tư mới bàn giao hệ thống điện và cây xanh, còn hệ thống thu gom nước thải chưa nằm trong nội dung bàn giao chính thức. Điều này khiến địa phương chưa rõ khu đô thị có hệ thống thu gom, xử lý nước thải hay không, hoặc nếu có thì vận hành ra sao, điểm gom, điểm xả ở đâu.
Theo
Tiền Phong
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://tienphong.vn/can-canh-kenh-khu-nha-giau-o-quang-ninh-o-nhiem-nang-post1825050.tpo
CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
XEM