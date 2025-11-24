Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cận cảnh khu đất gần 2.000 ha xây dựng sân bay lớn nhất miền Bắc

24-11-2025 - 10:51 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Với quy mô 1.960 ha, sân bay Gia Bình là công trình hàng không lớn nhất miền Bắc, rộng hơn sân bay Nội Bài (1.500 ha) và chỉ xếp sau sân bay Long Thành (5.000 ha).

Sân bay Gia Bình (Bắc Ninh) được quy hoạch là sân bay quốc tế “song dụng” dân sự - quốc phòng, quy mô khoảng 1.960 ha với hai đường băng 3.500 - 4.000 m, công suất 30 triệu khách vào năm 2030 và hướng tới 50 triệu khách vào năm 2050.

Hiện công trình đã bắt đầu được san lấp, xây dựng hạ tầng kỹ thuật giai đoạn đầu để thi công.

Máy móc, thiết bị đang hoạt động liên tục những ngày qua để thi công mặt bằng.

Dự án dự kiến kết nối bằng cao tốc và đường sắt đô thị, trở thành cửa ngõ hàng không mới của miền Bắc, bên cạnh sân bay Nội Bài. Tổng mức đầu tư khoảng 196.000 tỷ đồng (tương đương 7,5 tỷ USD), trong đó vốn giai đoạn 2021-2030 khoảng 161.600 tỷ đồng; dự án triển khai theo mô hình kết hợp vốn nhà nước và PPP.

Với quy mô xây dựng 1.960 ha, sân bay Gia Bình có diện tích lớn nhất miền Bắc, vượt hai sân bay quốc tế hiện nay là Nội Bài và Tân Sơn Nhất (khoảng 1.500 ha) và chỉ xếp sau sân bay Long Thành (khoảng 5.000 ha).

Khi đi vào hoạt động, sân bay Gia Bình có công suất thiết kế tới 50 triệu hành khách/năm. Đây sẽ là cửa ngõ hàng không mới, chia sẻ áp lực với sân bay Nội Bài (Hà Nội) và mở rộng kết nối quốc tế cho toàn vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Mục tiêu quy hoạch thời kỳ 2021-2030 là cấp sân bay 4E (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế - ICAO) có công suất khoảng 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm; khai thác loại tàu bay B777, B787, A350, A321 và các tàu bay chuyên cơ, chuyên dùng khác.

Tổng diện tích đất dự kiến phải thu hồi để thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình khoảng 1.884,88 ha; trong đó, đất ở là 159,4 ha; đất sản xuất nông nghiệp là 1.184,78 ha; đất phi nông nghiệp là 415,9 ha; đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh là 124,8 ha.

Ngoài ra, khoảng 7.100 hộ gia đình, cá nhân và 118 tổ chức; trong đó có khoảng 5.800 hộ gia đình, cá nhân phải di dời, tái định cư trong dự án.

Dự kiến, công tác giải phóng mặt bằng phần đất nông nghiệp hoàn thành chậm nhất vào 30/11/2025 và diện tích đất tái định cư trước 15/12/2025.

Ông Đỗ Đình Hữu, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Ninh cho biết, đến nay tỉnh Bắc Ninh đã chi trả, tạm ứng tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng được hơn 750 ha (trong đó 600 ha mới, 150 ha trước đó), tương đương hơn 2.500 tỷ đồng.

Người dân 3 xã Gia Bình, Nhân Thắng, Lương Tài đi nhận tiền chi trả, tạm ứng tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng sân bay Gia Bình.

Việc chi trả được triển khai an toàn, minh bạch, nhận được sự ủng hộ, đồng thuận của người dân. Với số tiền giải ngân lớn, công tác an ninh trật tự được triển khai chặt chẽ; các khâu tiếp đón, kiểm đếm, kiểm tra và giải ngân được thực hiện đồng bộ, tạo thuận lợi cho bà con.

Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Gia Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, sân bay Gia Bình có vị trí, chức năng là cảng hàng không quốc tế, dùng chung cho mục đích dân dụng và an ninh, quốc phòng và được triển khai theo hai giai đoạn.

Thời kỳ 2021-2030, cảng được quy hoạch sân đỗ tàu bay khu vực nhà ga hành khách và nhà ga hàng hóa đáp ứng khoảng 81 vị trí đỗ. Tầm nhìn đến năm 2050, mở rộng sân đỗ tàu bay quanh khu vực nhà ga hành khách và nhà ga hàng hóa đáp ứng khoảng 123 vị trí đỗ; dự trữ để mở rộng khi có nhu cầu.

Nhà ga hành khách thời kỳ 2021-2030 được quy hoạch phía Đông Bắc nhà ga VIP với công suất khoảng 30 triệu hành khách/năm, tầm nhìn đến năm 2050 được mở rộng để đáp ứng công suất khoảng 50 triệu hành khách/năm.

Nhà ga hàng hóa được quy hoạch khu vực phía Đông nhà ga hành khách, đáp ứng công suất khoảng 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm thời kỳ 2021-2030; tầm nhìn đến năm 2050 được mở rộng để đáp ứng công suất khoảng 2,5 triệu tấn/năm.

Theo Văn Chương

VTC News

