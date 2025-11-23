Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận cảnh loạt trái cây 'hot' bị nhái nguồn gốc, lừa người tiêu dùng

23-11-2025 - 15:43 PM | Thị trường

Các loại trái cây được làm giả từ quy cách đóng gói cho đến tem mác, mã QR, khiến người dùng khó nhận biết, nếu không có hàng thật để so sánh.

Cận cảnh loạt trái cây 'hot' bị nhái nguồn gốc, lừa người tiêu dùng- Ảnh 1.

Mới đây, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước khai mạc phòng trưng bày Hàng thật - hàng giả, giúp người tiêu dùng nhận biết, tránh hàng giả, hàng nhái.

Cận cảnh loạt trái cây 'hot' bị nhái nguồn gốc, lừa người tiêu dùng- Ảnh 2.

Ban tổ chức đã trưng bày trên 500 sản phẩm thật - giả, được lực lượng quản lý thị trường thu thập trong quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm cũng như các đại diện chủ thể quyền nhãn hiệu chính hãng phối hợp cung cấp.

Cận cảnh loạt trái cây 'hot' bị nhái nguồn gốc, lừa người tiêu dùng- Ảnh 3.

Đáng chú ý, nhiều loại trái cây ''hot'' trên thị trường như táo đỏ, nho sữa, lê sữa cũng bị giả mạo nguồn gốc xuất xứ để lừa bán cho người mua với giá cao hơn nhiều lần.

Cận cảnh loạt trái cây 'hot' bị nhái nguồn gốc, lừa người tiêu dùng- Ảnh 4.

Cận cảnh loạt trái cây 'hot' bị nhái nguồn gốc, lừa người tiêu dùng- Ảnh 5.

Nho sữa giả (ảnh trái) được đóng gói với quy cách sơ sài. Trong khi đó, nho sữa Hàn Quốc hàng thật (phải) có quy cách đóng với bao bì nylon và mã QR để người dùng có thể truy xuất nguồn gốc.

Cận cảnh loạt trái cây 'hot' bị nhái nguồn gốc, lừa người tiêu dùng- Ảnh 6.

Cận cảnhnho sữa thật với tem mã QR, bao bì nylon.

Cận cảnh loạt trái cây 'hot' bị nhái nguồn gốc, lừa người tiêu dùng- Ảnh 7.

Bị làm giả một cách tinh vi hơn là sản phẩm lê sữa Hàn Quốc. Được đóng gói có tem mác, mã QR song thực chất khi quét mã, người dùng sẽ được dẫn tới một trang web ''chết''.

Cận cảnh loạt trái cây 'hot' bị nhái nguồn gốc, lừa người tiêu dùng- Ảnh 8.

Trong khi đó, lê sữa Hàn Quốc hàng thật được đóng gói tem mác "NH Trading Premium Pear'', mã QR dẫn tới trang web chính hãng.

Cận cảnh loạt trái cây 'hot' bị nhái nguồn gốc, lừa người tiêu dùng- Ảnh 9.

Táo đỏ hàng giả cũng được đóng gói sai quy cách.

Cận cảnh loạt trái cây 'hot' bị nhái nguồn gốc, lừa người tiêu dùng- Ảnh 10.

Sản phẩm thật sẽ không có hộp, đồng thời hàng chính hãng không tồn tại sản phẩm có trọng lượng 1.000g.

Cận cảnh loạt trái cây 'hot' bị nhái nguồn gốc, lừa người tiêu dùng- Ảnh 11.

Táo đỏ hàng chính hãng với quy cách đóng gói chuẩn, trọng lượng 500g.

Cận cảnh loạt trái cây 'hot' bị nhái nguồn gốc, lừa người tiêu dùng- Ảnh 12.

Tại phòng trưng bày, mỗi sản phẩm đều có đối chứng thật - giả rõ ràng, giúp khách tham quan trực tiếp so sánh, nhận diện từng chi tiết khác biệt, từ chất liệu, kiểu dáng đến tem nhãn một cách trực quan và sinh động.

Cận cảnh loạt trái cây 'hot' bị nhái nguồn gốc, lừa người tiêu dùng- Ảnh 13.

Triển lãm thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước kỳ vọng sự kiện sẽ góp phần thúc đẩy xây dựng thị trường minh bạch, an toàn và nâng cao ý thức tiêu dùng thông minh trong bối cảnh hàng giả ngày càng tinh vi, đặc biệt trên các nền tảng thương mại điện tử.

Vụ 3 chùm nho giá 4,5 triệu đồng: Cửa hàng mắc 2 vi phạm

Theo Hiếu Nguyễn

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải Thái Lan hay Indonesia, đây mới là ngôi sao đang lên của ngành ô tô Đông Nam Á, doanh số gấp đôi so với Việt Nam

Không phải Thái Lan hay Indonesia, đây mới là ngôi sao đang lên của ngành ô tô Đông Nam Á, doanh số gấp đôi so với Việt Nam Nổi bật

Ảnh thực tế VinFast VF 3 bản nâng cấp tại Việt Nam: Giá 302 triệu đồng, vô-lăng mới, có CarPlay

Ảnh thực tế VinFast VF 3 bản nâng cấp tại Việt Nam: Giá 302 triệu đồng, vô-lăng mới, có CarPlay Nổi bật

Mẫu điện thoại mới lên kệ ở Việt Nam “gây bão” vì vượt mặt cả S25 Ultra: Pin 6510 mAh, camera tele 200MP

Mẫu điện thoại mới lên kệ ở Việt Nam “gây bão” vì vượt mặt cả S25 Ultra: Pin 6510 mAh, camera tele 200MP

14:16 , 23/11/2025
Những điều người tiêu dùng cần biết khi mua ghế ngồi ô tô cho trẻ

Những điều người tiêu dùng cần biết khi mua ghế ngồi ô tô cho trẻ

13:15 , 23/11/2025
Giá cà phê hôm nay 23-11: Một tuần bão tố

Giá cà phê hôm nay 23-11: Một tuần bão tố

10:55 , 23/11/2025
Khởi tố chủ cơ sở chăn nuôi ở Hưng Yên tuồn lợn bệnh ra thị trường

Khởi tố chủ cơ sở chăn nuôi ở Hưng Yên tuồn lợn bệnh ra thị trường

09:29 , 23/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên