Vụ 3 chùm nho giá 4,5 triệu đồng: Cửa hàng mắc 2 vi phạm

29-08-2025 - 18:26 PM | Thị trường

Lực lượng chức năng đã phát hiện 2 vi phạm của cửa hàng hoa quả nhập khẩu ở Lạng Sơn trong vụ bán 3 chùm nho giá 4,5 triệu đồng.

Cụ thể, theo ông Đặng Văn Ngọc, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn, sau khi kiểm tra, cửa hàng bị xác định mắc 2 lỗi là không thực hiện niêm yết giá sản phẩm và bán hàng nhập khẩu không có tem nhãn phụ.

Vụ 3 chùm nho giá 4,5 triệu đồng: Cửa hàng mắc 2 vi phạm- Ảnh 1.

Cửa hàng bán 3 chùm nho với giá 4,5 triệu đồng.

“Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục xác minh nguồn gốc sản phẩm. Chúng tôi đã yêu cầu chủ cửa hàng xuất trình hóa đơn, đối chiếu thông tin”, ông Ngọc cho biết thêm.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao trước việc một người tên V.D. (ở Lạng Sơn) mua 3 chùm nho sữa Hàn Quốc hết 4,5 triệu đồng nhưng chất lượng không như quảng cáo.

Cụ thể, nickname V.D. viết: “Các bác cho em hỏi giá này có hợp lý không ạ? Nho sữa Hàn Quốc 4,5 triệu đồng gồm 3 chùm héo cuống, tất cả đều được quảng cáo là hoa quả tươi nhập khẩu”.

Trong khi đó, thông tin với PV, chị V.D. cho biết đã đặt hoa quả tại một cửa hàng trên đường Bà Triệu (TP Lạng Sơn cũ) để tổ chức sinh nhật cho con gái. Ngoài nho sữa Hàn Quốc, chị còn mua thêm mận mật ong, dưa và cherry.

“Điều khiến tôi bức xúc không chỉ là giá quá cao mà là chất lượng không xứng đáng. Nho thì héo, cherry thì lẫn lộn quả chín, quả nhạt, thậm chí có dấu hiệu trộn giữa hàng cũ và hàng mới" , chị nói.

Sau khi phản hồi với cửa hàng, chị được hoàn lại 500.000 đồng với lý do "lỗi đóng gói của nhân viên". Tuy nhiên, giá cả các mặt hàng không hề được điều chỉnh.

Ngay sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, bài viết của chị V.D. đã nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận, hầu hết là bày tỏ sự không đồng tình: “Cherry Mỹ se cuống, giá chỉ khoảng 198.000 đồng/kg. Tôi từng bán cả tạ nên biết rõ, giá như vậy là cắt cổ”, một người bình luận.

Một người khác nhận định: “Hàng loại một hiện tại cũng chỉ khoảng 500.000 đồng/kg, không thể lên đến 700.000 đồng/kg như vậy”.

3 chùm nho giá 4,5 triệu đồng: Quản lý thị trường Lạng Sơn vào cuộc

Theo Văn Chương

VTC News

