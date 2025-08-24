Cận cảnh nhúng nước siêu xe Rolls-Royce giá 50 tỷ đồng

Năm 2025 đánh dấu cột mốc 100 năm ra đời của dòng xe Phantom huyền thoại. Để kỷ niệm sự kiện trọng đại này, Rolls-Royce đã thực hiện một dự án nghệ thuật táo bạo: nhúng nước một chiếc Phantom VIII ngay giữa làn nước trong xanh của bể bơi Tinside Lido, tái hiện lại một trong những giai thoại ngông cuồng nhất lịch sử nhạc rock.

Ảnh: Rolls-Royce

Nguồn cảm hứng của màn trình diễn đến từ câu chuyện về Keith Moon, tay trống của ban nhạc The Who. Tương truyền rằng, trong tiệc sinh nhật lần thứ 21 vào những năm 1970, ông đã lao một chiếc xe xuống bể bơi. Dù sau này Keith Moon đính chính rằng đó chỉ là chiếc Lincoln Continental của một vị khách bị "trôi xuống hồ" do quên kéo phanh tay, huyền thoại về sự nổi loạn và xa hoa này đã trở thành một biểu tượng văn hóa.

Video nhúng nước chiếc siêu xe Rolls-Royce Phantom VIII

Rolls-Royce đã biến giai thoại đó thành một màn trình diễn nghệ thuật đầy tính chính xác. Chiếc Phantom VIII phiên bản thử nghiệm được vận chuyển bằng phà chuyên dụng đến Tinside Lido – một công trình kiến trúc mang phong cách Art Deco tại Plymouth (Anh). Tại đây, dưới sự điều phối của các chuyên gia, chiếc sedan siêu sang được cần cẩu nhẹ nhàng đặt lên một cấu trúc bệ đỡ phức tạp được tính toán chính xác đến từng milimet, đảm bảo mực nước chỉ ngập đến giữa bánh xe một cách hoàn hảo.

Ảnh: Rolls-Royce

Sự kiện càng thêm ý nghĩa khi Tinside Lido cũng là nơi gắn liền với ban nhạc The Beatles, với trưởng nhóm John Lennon là một khách hàng thân thiết của Rolls-Royce. Chính ông vào năm 1967 đã biến chiếc Phantom của mình thành một tác phẩm nghệ thuật độc nhất vô nhị.

Ảnh: Rolls-Royce

Ảnh: Rolls-Royce

Ngôi sao của màn trình diễn, Rolls-Royce Phantom VIII, là thế hệ thứ tám của dòng xe siêu sang đầu bảng, ra mắt lần đầu vào tháng 7/2017. Được phát triển trên nền tảng "Architecture of Luxury" với khung gầm hợp kim nhôm, Phantom VIII được xem là một tác phẩm nghệ thuật di động. Bên dưới nắp capo là khối động cơ V12 6.75L tăng áp kép, sản sinh công suất 571 mã lực và mô-men xoắn 900 Nm.

Xuyên suốt một thế kỷ, Phantom luôn là lựa chọn hàng đầu của những tên tuổi lớn trong làng nghệ thuật, từ Elvis Presley, John Lennon đến các ngôi sao hiện đại như Pharrell Williams hay Snoop Dogg. Màn trình diễn độc đáo này không chỉ là một sự kiện kỷ niệm, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ cho vị thế của Phantom như một biểu tượng văn hóa.

Hiện tại, phiên bản Rolls-Royce Phantom VIII đã có mặt tại Việt Nam với mức giá có thể lên đến 50 tỷ đồng.