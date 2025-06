Cận cảnh những tuyến phố đắt nhất Nghệ An theo bảng giá đất mới

UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành các quyết định về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá đất tại các huyện, thị xã và thành phố Vinh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 21/5. Theo bảng giá mới, giá đất tại nhiều địa phương ở Nghệ An tăng gấp 2 đến 10 lần so với bảng giá áp dụng cho giai đoạn 2020 - 2025.