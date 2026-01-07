Chính thức thông toàn bộ hầm chui đèo Phượng Hoàng

Ngày 6/1, sau hơn 20 tháng thi công hầm chui qua đèo Phượng Hoàng, giáp ranh giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa trên tuyến cao tốc Buôn Ma Thuột – Khánh Hòa đã chính thức thông toàn bộ hai hầm.

Việc thông hầm chui dài nhất trên tuyến cao tốc Buôn Ma Thuột – Khánh Hòa nối rừng với biển là then chốt để thông toàn tuyến đúng hạn vào cuối năm 2026.

Chính thức thông 2 hầm trái phải hầm chui Phượng Hoàng sau hơn 20 tháng thi công.

Hầm Phượng Hoàng được xem là hạng mục quan trọng và dài nhất trên tuyến cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột, với chiều dài 1,7 km. Công trình thuộc Gói thầu XL01 (Dự án thành phần 2). Công trình do Ban Quản lý dự án 6 (thuộc Bộ Xây dựng, trước đây là Bộ Giao thông Vận tải) làm chủ đầu tư và do Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả thi công, được xem là “trái tim” của đoạn tuyến vượt qua địa hình phức tạp bậc nhất giữa núi rừng Tây Nguyên.

Gói thầu XL01 có tổng chiều dài 11 km (từ Km32+000 đến Km43+000), tổng giá trị đầu tư hơn 3.083 tỷ đồng. Trên tuyến, ngoài phần đường, còn có hầm Phượng Hoàng dài 1,7 km và 10 cây cầu, tạo nên hệ thống hạ tầng đồng bộ, có vai trò then chốt trong việc kết nối duyên hải Nam Trung Bộ với khu vực Tây Nguyên.

Công nhân thi công mái vòm bên trong hầm chui Phượng Hoàng.

Trong những ngày đầu năm 2026, trên công trường hầm Phượng Hoàng, hơn 12 mũi thi công đồng loạt triển khai các hạng mục bê tông, hạ nền, vòm ngược. Tổng cộng có gần 600 kỹ sư, công nhân cùng khoảng 180 thiết bị chuyên dụng làm việc liên tục ngày đêm để đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm này.

Theo ông Ngô Hữu Khoa – Giám đốc Ban Điều hành Gói thầu XL01, sau hơn 2 năm mở cửa hầm, quá trình thi công gặp nhiều khó khăn do điều kiện địa chất phức tạp, nước ngầm lớn, tiềm ẩn rủi ro cao. Hướng đào từ Buôn Ma Thuột về Khánh Hòa có độ dốc lớn, lưu lượng nước chảy qua hầm dao động từ 0,7 – 1,2 m³/giây. Trong giai đoạn đào hơn 1 km, đơn vị thi công phải bố trí tới 11 trạm bơm trung chuyển, khiến tiến độ thông hầm chậm hơn so với kế hoạch ban đầu.

“ Tuy vậy, nhờ áp dụng công nghệ thi công tiên tiến cùng kinh nghiệm quản lý rủi ro, dự án vẫn đảm bảo tiến độ tổng thể. Nhiều cán bộ, công nhân xa quê xuyên Tết dương lịch, sẵn sàng ở lại công trường vì mục tiêu chung của công trình ”, ông Khoa cho biết.

Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột tổng mức đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, dài 117,5 km, điểm đầu từ nút giao quốc lộ 26B - quốc lộ 1 (phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), kết thúc tại điểm giao với đường tránh Đông Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thời gian thực hiện trong giai đoạn 2022 - 2027. Mới đây, ngày 19/12/2025, đã thông xe 20km đầu tuyến từ tuyến từ nút giao giữa Quốc lộ 26B và Quốc lộ 1 (thuộc phường Ninh Hòa); điểm cuối tại Km32 (thuộc xã Tây Ninh Hòa).