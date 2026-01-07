Menas Zone Vỹ Dạ chào năm mới 2026: Trải nghiệm di sản mở lối đầu tư

Hành trình khám phá di sản qua lăng kính nghệ thuật đa giác quan

Diễn ra trong cao điểm mùa lễ hội cuối năm, sự kiện "Menas Zone Vỹ Dạ chào năm mới 2026" là điểm hẹn văn hóa nổi bật, nơi ánh sáng, âm nhạc và nghệ thuật hòa quyện trong một không gian vừa hiện đại, vừa trang nhã. Được dàn dựng bởi đạo diễn Lê Quý Dương, người được mệnh danh là "phù thủy" sân khấu, chương trình là một hành trình văn hóa xuyên suốt từ truyền thống đến hiện đại.

Từ hòa tấu âm nhạc, đại nhạc cung đình, ca Huế dân gian mang đậm dấu ấn vàng son của lịch sử, đến phần trình diễn áo dài Huế trên nền những ca khúc sáng tác độc quyền dành riêng cho Menas Zone Vỹ Dạ, chương trình đưa khách mời khám phá từng lớp di sản trăm năm của cố đô. Khoảnh khắc màn pháo hoa kỹ xảo và hỏa thuật độc đáo rực sáng trên bầu trời đã khép lại đêm nhạc trong không khí vừa trang trọng, tinh tế, vừa tràn đầy hứng khởi.

Là một người yêu văn hóa truyền thống, chị Minh Huệ (35 tuổi, Việt kiều Anh) ấn tượng với các màn trình diễn nhã nhạc cung đình Huế: "Các tiết mục được dàn dựng công phu mang đến cho tôi cảm giác như đang sống trong không gian của hoàng gia xưa. Qua đây, tôi cũng hiểu hơn về văn hóa, con người xứ Huế, về các làn điệu, những vần thơ. Một trải nghiệm thật đáng nhớ."

Cùng chung cảm nhận với chị Minh Huệ, anh Đức Ngọc (42 tuổi) còn đánh giá cao cách tổ chức không gian và kiến trúc tại Menas Zone Vỹ Dạ. "Từng chi tiết đều được chăm chút để tạo nên cảm giác trang nhã, hài hòa với cảnh quan và tinh thần cố đô", nhà đầu tư đến từ Hà Nội nhận định.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, khách sạn với 188 phòng lưu trú mang thương hiệu Lumiere Boutique Vỹ Dạ thuộc dự án Menas Zone Vỹ Dạ đã được đưa vào vận hành thử và đón những vị khách đầu tiên, minh chứng rõ nét cho giải pháp vận hành chuẩn mực quốc tế đã được hiện thực hoá và cam kết mang lại doanh thu cho từng sản phẩm. Trong thời khắc chuyển giao năm mới, đây còn là một cột mốc đầy ý nghĩa, biểu trưng cho một chu kỳ phát triển mới, khi dự án bắt đầu hiện diện rõ nét hơn trong nhịp sống đô thị Huế.

Với sự dàn dựng, đầu tư công phu, "Menas Zone Vỹ Dạ chào năm mới 2026" đã mang đến nhiều trải nghiệm ấn tượng cho người tham dự.

Tiềm năng đầu tư nổi bật từ mô hình Festival Mall tiên phong

Sau thành công của Fashion Show "Moonwalk", đêm nhạc Rock Hồn Việt, các show diễn áo dài cổ phục… sự kiện chào năm mới 2026 tiếp tục là minh chứng sống động cho thấy cách khu phức hợp thương mại – dịch vụ – du lịch Menas Zone Vỹ Dạ triển khai mô hình Festival Mall trong thực tế. Ở đó, các chương trình văn hóa - nghệ thuật, lễ hội, hoạt động cộng đồng được chủ đầu tư tổ chức thường niên, hướng đến mục tiêu đưa Menas Zone Vỹ Dạ trở thành điểm đến sôi động suốt 4 mùa. Trong bối cảnh thành phố Huế được định hướng phát triển thành "đô thị di sản", mô hình Festival Mall tại Menas Zone Vỹ Dạ, không chỉ tạo ra lợi thế kinh doanh mà còn mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn.

Mô hình Festival Mall càng phát huy được giá trị hơn khi dự án còn sở hữu nhiều lợi thế về vị trí khi có 3 mặt tiếp giáp các tuyến đường huyết mạch Phạm Văn Đồng, Lâm Hoằng và Hàn Mặc Tử, cùng vị trí hiếm hoi nằm kế bên dòng sông Như Ý. Trên quỹ đất 2,2ha, Menas Zone Vỹ Dạ gồm 33 căn Heritage Shophouse và 13 biệt thự kinh doanh, thu hút giới đầu tư bởi khả năng khai thác thương mại - dịch vụ lưu trú - F&B linh hoạt.

Menas Zone Vỹ Dạ gồm 46 sản phẩm shophouse, biệt thự mang dấu ấn kiến trúc của Đại Nội Huế và nhà rường xứ kinh kỳ, hoà quyện giữa truyền thống và hiện đại.

Trong đó, Heritage Shophouse lấy cảm hứng từ kiến trúc Kinh thành Huế, phát triển theo chuẩn thương mại - dịch vụ. Tầng trệt và tầng lửng phù hợp với nhiều dịch vụ kinh doanh như cà phê, nhà hàng, thời trang; các tầng trên vận hành như Boutique Hotel hoặc căn hộ dịch vụ cao cấp. Biệt thự kinh doanh được thiết kế tinh tế với tầng 1 và tầng 2 tối ưu cho hoạt động kinh doanh F&B hoặc cửa hàng flagship nhờ mặt tiền rộng. Tầng 3 là không gian sống sang trọng và rooftop - khoảng thư giãn giàu giá trị cảm xúc, mở ra tầm nhìn bao quát toàn cảnh dự án.

Đáng chú ý, Menas Zone Vỹ Dạ hiện đã hoàn thiện và sẵn sàng bàn giao, cho phép nhà đầu tư khai thác kinh doanh ngay, rút ngắn chu kỳ hoàn vốn. Hiện nay chủ đầu tư còn triển khai chính sách bán hàng và cho thuê với nhiều ưu đãi, nhằm giảm áp lực tài chính và gia tăng hiệu quả đầu tư. Theo đó, khách hàng tham gia chương trình cho thuê được hỗ trợ gói hoàn thiện nội thất lên đến 500 triệu đồng/căn. Khách đầu tư shophouse/ biệt thự có thể lựa chọn đa dạng phương thức thanh toán để hưởng chiết khấu từ 1% - 3,5%, hoặc phương án vay ngân hàng với hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng, giúp tối ưu dòng tiền và kế hoạch tài chính.

Hội tụ vị trí chiến lược, số lượng sản phẩm giới hạn, kiến trúc giao thoa giữa truyền thống và hiện đại cùng hệ tiện ích được đầu tư bài bản, Menas Zone Vỹ Dạ được kỳ vọng trở thành một biểu tượng mới của xứ Huế. Dự án đáp ứng đa dạng nhu cầu đầu tư, nhất là nhà đầu tư tìm kiếm những sản phẩm giá trị, kết nối di sản văn hóa và mang tính bền vững cao.