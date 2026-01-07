Vì sao nói đây là thời điểm “vàng” của bất động sản Đông TP.HCM?

Căn hộ Bình Dương cũ có thể tăng giá mạnh khi hệ số đất tăng đến 8 lần

Bảng giá đất lần đầu đã được HĐND TP.HCM thông qua ngày 26/12/2025, chính thức áp dụng từ ngày 01/01/2026 cho thấy mức giá cao nhất là 687 triệu đồng/m2 ở 3 tuyến đường lớn trong khu trung tâm gồm Nguyễn Huệ, Lê Lợi và Đồng Khởi.

Đáng chú ý, giá đất khu vực Bình Dương cũ tăng mạnh nhất, với hệ số tăng tối đa 8 lần so với mức áp dụng hiện hành. Trong đó, mức giá cao nhất ở khu vực này đạt 89 triệu đồng/m2 thuộc tuyến đường Yersin và Bạch Đằng. Ngoài ra, một số tuyến đường khác cũng có mức tăng dao động từ 50 - 70%.

Theo đánh giá của các chuyên gia, bảng giá đất mới sẽ ảnh hưởng mạnh đến giá bất động sản. "Giá căn hộ tại thành phố có thể chịu áp lực lớn từ chi phí đất, nguyên nhân chủ yếu là công thức xác định nghĩa vụ tài chính theo ‘bảng giá đất nhân hệ số K’ sẽ tạo ra mức giá vượt xa giá trị thực, buộc doanh nghiệp phải cộng dồn vào giá bán", theo đại diện Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) khẳng định.

Trước lo ngại giá bất động sản từ năm 2026 có thể sẽ tăng cao, thời điểm cuối năm 2025 nhiều người đang có nhu cầu mua căn hộ tại khu vực Bình Dương cũ đã bắt đầu đẩy nhanh quá trình tìm kiếm mua nhà. Đặc biệt, một số điểm nóng căn hộ TOD như Dĩ An đang đón làn sóng mua nhà tránh tăng giá.

Cụ thể, số liệu từ batdongsan.com.vn cho thấy, nhu cầu tìm kiếm chung cư đang tăng mạnh ở khu vực Bình Dương cũ giáp ranh TP.HCM cuối năm 2025. Trong tháng 11/2025, mức độ quan tâm tại Thuận An tăng 129%, Dĩ An tăng 103% và Thủ Dầu Một tăng 65% so với cùng kỳ, cho thấy sức hút của các đô thị vệ tinh liền kề TP.HCM.

"Các vành đai tạo ra những ‘cực phát triển mới’ tại Thủ Đức, Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một, Nhà Bè,… đánh dấu giai đoạn giãn nén đô thị mạnh nhất từ trước đến nay", ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc Khu vực miền Nam của batdongsan.com.vn khẳng định.

Tiềm năng "bùng nổ" cho dự án kết nối tốt, pháp lý chuẩn

Theo nhận định từ các chuyên gia đầu ngành, khi giá đất Bình Dương cũ đã tăng nóng và bất động sản TOD được dự báo tiếp tục bứt phá trong thời gian tới, làn sóng dịch chuyển dòng tiền về đây đang diễn ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

The Aspira khẳng định vị thế khi sở hữu bộ ba giá trị vững chắc của một bất động sản giá trị thực: kết nối giao thông chiến lược, pháp lý minh bạch và tiến độ thi công vượt trội.

Tuy nhiên, không phải dự án nào cũng đáng để "đặt cược". Chỉ những dự án thực sự hội tụ đủ ba yếu tố then chốt: kết nối giao thông chiến lược, pháp lý minh bạch sổ hồng lâu dài, và tiến độ thi công đúng cam kết mới là những tài sản đang giá dẫn dắt đà tăng giá, hấp thụ hoàn hảo nhu cầu ở thực lẫn đầu tư dài hạn trong giai đoạn 2025 - 2030.

The Aspira chính là cái tên hiếm hoi hiện tại đáp ứng trọn vẹn bộ ba tiêu chí ấy. Dự án không chỉ "nằm" trong lõi đô thị TOD Vành đai 3 Tân Bình 18,8 ha mà chính là tâm điểm bùng nổ giá trị khi Vành đai 3 hoàn thiện và Metro số 1 vận hành thương mại.

Liền kề Metro số 1, trung điểm của hai ga S12 và S13, rút ngắn khoảng cách đến trung tâm TP.HCM còn 10 phút và sân bay Tân Sơn Nhất chỉ 20 phút. Khi 2 tầng kết nối (đường bộ cao tốc - metro) đồng loạt vận hành, giá trị bất động sản tại đây sẽ tăng tốc mạnh nhất khu vực, biến mỗi căn hộ thành tài sản sinh lời vượt trội theo từng ngày.

The Aspira - dự án hiếm hoi sở hữu pháp lý minh bạch, tiến độ vững vàng cùng mức giá lý tưởng - chỉ từ 37,9 triệu/m2 tại thị trường khu Đông TP.HCM.

Hiện The Aspira đang thi công thần tốc với tiến độ trung bình 4 tầng/tháng, tính đến đầu tháng 1/2026, Tổng thầu Decofi đã xây 24/30 tầng, dự kiến bàn giao Quý 2/2027. Dự án cũng sở hữu pháp lý minh bạch tuyệt đối với GPXD đầy đủ, loạt ngân hàng top đầu bảo lãnh.

Đặc biệt, chất lượng thi công hiện được siết chặt bởi tổng thầu hạng A - Decofi và được CBRE quản lý vận hành. Chính sự hiện diện của CBRE biến The Aspira từ một dự án tốt thành chuẩn sống cao cấp bền vững, giúp giá thuê và giá bán thứ cấp luôn dẫn đầu phân khúc trong 10 - 15 năm tới.

Mua nhà tại The Aspira khách hàng cũng hoàn toàn yên tâm khi các căn hộ tại đây được bàn giao toàn bộ nội thất chính hãng cao cấp như Hafele, Yale, gỗ An Cường, gạch Royal,… Mức hoàn thiện và chất lượng bàn giao vượt phân khúc so với các dự án cùng mặt bằng giá trên thị trường.

Hiện tại, dự án đang được DKRA Realty - Tổng Đại lý Tiếp thị và Phân phối dự án giới thiệu ra thị trường với chính sách cực kỳ hấp dẫn, chi phí nhẹ nhàng nhất từ trước đến nay khi có thể mua nhà bằng lương chỉ với 6,8 triệu/tháng, thanh toán 10% ký hợp đồng mua bán, thanh toán 20% đến khi nhận sổ hồng. Ngân hàng hỗ trợ vay đến 80% trong 35 năm, hỗ trợ lãi 30 tháng và ân hạn gốc 6 năm - mức ưu đãi gần như dài nhất thị trường. Đặc biệt, khách hàng booking sớm trong giai đoạn này sẽ nhận ngay chiết khấu tới 3%. Nói cách khác: bạn vào ở ngay, đón đầu metro và Vành đai 3, trong khi tiền vẫn còn nằm trong túi và sinh lời thay vì phải trả hết một lần.