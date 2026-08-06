Cận cảnh nơi Hà Nội sắp mở phố đi bộ thông minh kết hợp không gian văn hóa

Chị Thu Hiền, chủ một cửa hàng trên phố Khúc Thừa Dụ, cho rằng khi tuyến phố đi bộ được đưa vào khai thác, khu vực sẽ có thêm sức hút đối với người dân và du khách. Điều này không chỉ mở rộng không gian sinh hoạt cộng đồng mà còn tạo điều kiện để các hộ kinh doanh tiếp cận nhiều khách hàng hơn.