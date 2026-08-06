Hầm chui Cổ Linh dần lộ diện, 'chạy đà' về đích trước hạn

TPO - Sau 9 tháng khởi công, dự án hầm chui Cổ Linh đã bắt đầu lộ diện các hạng mục chính. Các nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị thi công liên tục nhằm bảo đảm tiến độ và hướng tới mục tiêu thông xe kỹ thuật trước Tết Nguyên đán 2027.

TIN MỚI Khởi công từ tháng 10/2025, dự án xây dựng hầm chui nút giao Cổ Linh - đường dẫn cầu Vĩnh Tuy (phường Long Biên, Hà Nội) hiện đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Dự án có điểm đầu kết nối với cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 (cách nút giao Cổ Linh khoảng 400m) và điểm cuối nối vào đường Đàm Quang Trung hiện hữu (cách nút giao Cổ Linh khoảng 1.000m). Theo ghi nhận những ngày đầu tháng 8, nhà thầu đã tiến hành rào chắn nhiều vị trí tại nút giao Cổ Linh - cầu Vĩnh Tuy - Đàm Quang Trung để phục vụ thi công dự án hầm chui. Sau khoảng 9 tháng khởi công, dự án đã bắt đầu lộ diện những hạng mục đầu tiên. Các đơn vị thi công đang cuốn chiếu triển khai kết cấu hầm, đường dẫn cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo đúng kế hoạch. Trên công trường, hàng loạt máy móc cùng đông đảo công nhân đang tập trung tối đa lực lượng, gấp rút triển khai các hạng mục. Hợp đồng quy định hoàn thành vào tháng 12/2027, tuy nhiên, Thành phố đã chỉ đạo rút ngắn tiến độ, yêu cầu đưa công trình về đích trước ngày 30/4/2027. Nhằm đưa công trình về đích vượt kế hoạch, các đơn vị thi công đã đồng loạt huy động nguồn lực, đẩy mạnh tăng ca, tăng kíp. Tuy nhiên, việc rào chắn dựng phục vụ thi công khiến lòng đường bị thu hẹp đáng kể. Nút thắt cổ chai này trở thành nguyên nhân khiến khu vực thường xuyên rơi vào cảnh ùn tắc nghiêm trọng, nhất là trong các khung giờ cao điểm. Dự án hầm chui nút giao Cổ Linh - đường dẫn cầu Vĩnh Tuy - đường Đàm Quang Trung khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ giải quyết ùn tắc giao thông tại nút giao, kết nối liên thông giữa các tuyến đường xung quanh, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông trong khu vực.