Có gì đặc biệt tại tòa Riviera - cửa ngõ tổ hợp 12 tòa tháp ven sông của Sunshine tại khu Nam TP.HCM?

Theo One Mount Group, giá căn hộ sơ cấp khu trung tâm TP.HCM đạt khoảng 103 triệu đồng/m² trong quý II/2026, tăng 14% so với cùng kỳ và được dự báo tiếp tục tăng 3-5% trong nửa cuối năm, 15-20% trong năm sau.

Trong khi đó, JLL Việt Nam nhận định phân khúc căn hộ cao cấp có thể tăng thêm khoảng 5-6%, tạo lợi thế cho những dự án sở hữu vị trí đắc địa, quy hoạch đồng bộ và nguồn cung chất lượng. Đây cũng là những điểm nhấn đặc biệt tại Riviera - một trong 12 tòa tháp thuộc quần thể đô thị phức hợp Noble Crystal Riverside đang được Sunshine Group phát triển bên sông Sài Gòn.

Toạ độ cửa ngõ "gateway" - Giao thoa giữa chuẩn sống resort và nhịp sống đô thị

Nằm tại vị trí cửa ngõ của Noble Crystal Riverside, Riviera là điểm khởi đầu cho hành trình trải nghiệm toàn bộ quần thể đô thị ven sông cao cấp này. Một mặt tiếp giáp trực tiếp cung đường “tỷ đô” Đào Trí - trục phát triển năng động bậc nhất của khu Nam TP.HCM, mặt còn lại mở trọn tầm nhìn về Central Lagoon cùng hệ cảnh quan mặt nước và cây xanh rộng 30.000 m².

Chính vị trí chuyển tiếp giao thoa này tạo nên hai nhịp sống trong cùng một điểm đến: vừa dễ dàng kết nối với tâm điểm đô thị sầm uất khi bước ra ngưỡng cửa vừa an yên, thư thái tuyệt đối khi trở về.

Bước ra là nhịp đô thị sầm uất, trở về là nhịp sống an yên - đó là đặc quyền của cư dân tòa Riviera.

Sự tương phản nhưng bổ trợ lẫn nhau giữa hai trạng thái này chính là thước đo giá trị của bất động sản cao cấp hiện đại. Xu hướng phát triển toàn cầu cho thấy ranh giới giữa "City" (Thành phố) và "Resort" (Nghỉ dưỡng) đang dần xóa nhòa, nhường chỗ cho những mô hình chú trọng sự cân bằng và tái tạo năng lượng. Riviera chính là đại diện điển hình cho xu hướng này.

90 căn hộ cao cấp giới hạn, mật độ chỉ 9 căn mỗi tầng, tối ưu sự riêng tư và trải nghiệm sống

Với quy mô 13 tầng nổi, 1 tầng hầm, Riviera chỉ phát triển 90 căn hộ giới hạn – đạt mật độ trung bình lý tưởng 9 căn/tầng. Chỉ số mật độ thấp này không chỉ hình thành một cộng đồng cư dân chọn lọc mà còn trực tiếp tối ưu hóa chất lượng sống tại toàn bộ không gian sinh hoạt chung.

Đáng chú ý, chỉ số lưu thông tại Riviera cũng đạt mức tối ưu với tỷ lệ khoảng 45 căn hộ trên mỗi thang máy, giúp triệt tiêu áp lực di chuyển ngay cả trong khung giờ cao điểm. Mật độ này cũng đảm bảo không gian sảnh đón, hành lang, thang máy cùng hệ thống tiện ích luôn giữ được sự thoáng đãng, yên tĩnh và riêng tư trọn vẹn.

Cơ cấu sản phẩm tại Riviera được quy hoạch tinh gọn, tối ưu hóa công năng, với 80 căn hộ hai PN có diện tích thông thủy từ 80,7 - 119,2 m², phù hợp với gia đình trẻ, chuyên gia và nhóm khách hàng thành đạt. Trong khi đó, chỉ 10 căn hộ ba PN rộng gần 150 m² được giới thiệu như một bộ sưu tập giới hạn, dành cho những chủ nhân đề cao không gian sống rộng mở và sự riêng tư trong từng trải nghiệm.

Riviera được bàn giao với tiêu chuẩn cao cấp, hướng tới trải nghiệm sống tiện nghi và bền vững

Không chỉ giới hạn về số lượng, Riviera còn được định vị ở tiêu chuẩn hoàn thiện cao cấp, với nội thất liền tường từ các thương hiệu danh tiếng bậc nhất châu Âu như Atlas Concorde, Häfele, Duravit, Kohler, Marazzi, Grohe, Bosch hay Hansgrohe… cùng các vật liệu hàng đầu như kính Low-E cách âm, cách nhiệt tối ưu.

Bể bơi trên mái rộng gần 220m2, hòa cùng hệ tiện ích Live - Work - Play - Experience - Wellness toàn dự án

Bên cạnh hệ thống thương mại - dịch vụ và phòng sinh hoạt cộng đồng ngay dưới chân tòa tháp, Riviera sở hữu điểm nhấn riêng là khu sân vườn trên mái cùng bể bơi rooftop rộng gần 220 m², mang đến không gian thư giãn với tầm nhìn khoáng đạt từ trên cao.

Phòng sinh hoạt cộng đồng sang trọng tại tòa Riviera

Bể bơi rooftop trên mái mở ra tầm view panorama khoáng đạt.

Từ Riviera, cư dân có thể kết nối trực tiếp với hệ tiện ích Live - Work - Play - Experience - Wellness của toàn dự án. Điểm nhấn là lõi cảnh quan 30.000 m² với hệ mặt nước, sông lười, đường dạo bộ, chuỗi bể bơi trong nhà và ngoài trời cùng hơn 100 khu vườn nhiệt đới trên cao (Sky Garden) phát triển theo kiến trúc mái giật cấp, hình thành hệ sinh thái xanh xuyên suốt.

Bên cạnh đó là chuỗi tiện ích đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống hiện đại như khu vui chơi trẻ em, trung tâm chăm sóc sức khỏe, phòng gym, yoga, spa, café - nhà hàng rooftop, vườn dạo bộ trên không cùng hệ thống thương mại, mua sắm và dịch vụ sôi động…

Hiện tại, Riviera đang áp dụng hàng loạt chính sách bán hàng ưu việt nâng tổng đặc quyền chiết khấu lên đến 15% giá trị căn hộ. Đồng thời, khách hàng mua dự án Noble Crystal Riverside trước ngày 30/07/2026 sẽ được tặng Voucher NobleX Point lên tới 10% giá trị hợp đồng gốc, áp dụng thanh toán tối đa 20% giá trị BĐS mới tại các dự án Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences, Sunshine Sky City, Noble Crystal Riverside, Sunshine Bay Retreat và Noble West Lake Ha Noi.

Đây có thể xem là một trong những đặc quyền tài chính giúp gia tăng lợi ích cao nhất cho khách hàng thân thiết khi tiếp tục đồng hành cùng hệ sinh thái Sunshine Group.