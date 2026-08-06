The Palm Island: Khi compound mở ra những tiêu chuẩn về chất lượng sống

The Palm Island thuộc Đảo Châu Âu, Eco Central Park (rộng gần 200ha, nằm tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) của Nhà sáng lập Ecopark được phát triển theo triết lý đó. Tại đây, compound không chỉ là một không gian biệt lập mà là một phong cách sống được kiến tạo từ quy hoạch, thiên nhiên, kiến trúc và trải nghiệm sống mỗi ngày.

Riêng tư bắt đầu từ quy hoạch

Nhà sáng lập Ecopark vừa ra mắt biệt thự đảo compound The Palm Island – dòng sản phẩm signature của thương hiệu 23 năm phát triển bất động sản xanh, bền vững hàng đầu Việt Nam.

Ông Nguyễn Đức Cảnh - Tổng giám đốc DB Group - Nhà sáng lập Ecopark cho biết, ở góc độ quy hoạch đô thị, một khu compound thực sự không phải là kết quả của việc bổ sung thêm các lớp kiểm soát an ninh sau khi dự án hoàn thành.

"Nếu mật độ cư dân quá lớn thì công viên và tiện ích luôn đông đúc. Nếu các tuyến giao thông xuyên khu hoạt động liên tục thì tiếng ồn và lưu lượng phương tiện sẽ khó được kiểm soát. Nếu không gian xanh và mặt nước bị thu hẹp để tối đa hóa diện tích xây dựng thì cảm giác thư thái và khoảng lặng trong cuộc sống cũng dần biến mất. Nói cách khác, sự riêng tư không bắt đầu từ cổng bảo vệ mà bắt đầu từ cách một khu đô thị được quy hoạch và The Palm Island bắt đầu từ triết lí quy hoạch, thiết kế đó", ông Cảnh nói.

The Palm Island gồm 11 nhánh đảo bao quanh bởi mặt nước.

Theo đại diện nhà sáng lập Ecopark, đó cũng là lý do những cộng đồng cư dân cao cấp nhất tại mỗi thành phố luôn lựa chọn sống trong khu compound. Từ Fisher Island (Mỹ), Sentosa Cove (Singapore) hay Palm Jumeirah (Dubai) đều có những điểm chung: mật độ cư dân thấp, quy hoạch biệt lập, diện tích lớn dành cho cảnh quan và mặt nước, cùng hệ thống tiện ích phục vụ một cộng đồng được giới hạn về quy mô. Ở những nơi đó, an ninh nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn và bảo mật là một phần của trải nghiệm sống. Bên cạnh đó, giá trị lớn hơn nằm ở sự yên tĩnh, không gian riêng tư và một cộng đồng cư dân có cùng hệ giá trị.

Mỗi m2 xây dựng sẽ có 2m2 mặt nước bao quanh.

Giá trị lớn nhất của một khu compound không chỉ nằm ở việc người ngoài khó bước vào, mà còn ở việc cư dân luôn cảm nhận được sự bình yên khi trở về. Tại The Palm Island, điều đó được tạo nên từ cấu trúc quy hoạch. The Palm Island rộng 16ha, gồm 11 nhánh đảo, nằm trong Đảo Châu Âu - một quần thể biệt lập rộng 33 ha, phần lớn diện tích dành cho mặt nước, cây xanh và hạ tầng cảnh quan.

Đặc biệt, mỗi nhánh đảo chỉ bố trí trung bình 15 - 22 căn biệt thự giúp chủ nhân không phải chia sẻ không gian sống với vài chục đến hàng trăm hộ gia đình như nhiều khu đô thị thông thường, mà chỉ với một cộng đồng rất nhỏ, đủ gần gũi để kết nối nhưng cũng đủ riêng tư để tận hưởng cuộc sống theo cách của mình.

Mỗi nhánh đảo chỉ có 15-22 căn biệt thự.

Mặt nước trở thành lớp bảo vệ tự nhiên

Ở phần lớn các khu compound, tường rào là ranh giới giữa bên trong và bên ngoài.

Tại The Palm Island, ranh giới ấy được thay thế bằng cây xanh, những dòng kênh, hồ nước nội khu. Trung bình mỗi m2 xây dựng công trình sẽ được làm mát bởi 2m2 mặt nước nội khu.

Mỗi ngày ở The Palm Island là một ngày tận hưởng cuộc sống.

Hệ thống mặt nước len lỏi giữa các phân khu không chỉ mang giá trị cảnh quan mà còn đóng vai trò như một lớp đệm tự nhiên, giảm lưu lượng giao thông xuyên khu, hạn chế tiếng ồn và tạo nên khoảng cách hợp lý giữa các không gian sống. Thay vì những bức tường kín, chính thiên nhiên trở thành yếu tố định hình sự riêng tư.

Được bao bọc trong hệ sinh thái tiện ích của Đảo Châu Âu, từ clubhouse, công viên, quảng trường đến các tuyến dạo bộ ven nước, The Palm Island mang đến trải nghiệm sống mà ở đó cư dân không cần phải di chuyển xa để tận hưởng các dịch vụ chất lượng, nhưng vẫn luôn cảm nhận được sự yên tĩnh và biệt lập ngay trước ngưỡng cửa ngôi nhà, kiến tạo nên mô hình compound khác biệt tại miền Trung.

An toàn với an ninh đa lớp

Sự an toàn tại The Palm Island không phụ thuộc vào một cổng kiểm soát duy nhất.

Nằm trong Đảo Châu Âu, The Palm Island được quy hoạch với nhiều lớp kiểm soát từ cổng vào, hệ thống giao thông nội khu, các nhánh đảo riêng biệt đến hệ thống giám sát và vận hành chuyên nghiệp nhưng thấu hiểu từng gia đình cư dân. Mỗi lớp đều góp phần giảm lưu lượng người và phương tiện tạo nên môi trường sống yên tĩnh và an tâm hơn cho cư dân.

Mật độ cư dân thấp giúp việc quản lý cộng đồng hiệu quả hơn, tạo nên môi trường nơi hàng xóm có thể thực sự biết nhau - yếu tố được nhiều nghiên cứu về quy hoạch đô thị xem là nền tảng của cảm giác an toàn và chất lượng sống.

Cánh cổng compound bảo vệ cuộc sống cư dân biệt thự đảo tại Eco Central Park.

"Mỗi căn biệt thự đều được trang bị nút SOS kết nối trực tiếp với trung tâm vận hành. Chỉ trong vòng 5 phút kể từ khi tiếp nhận yêu cầu, đội ngũ an ninh, vận hành sẽ có mặt để hỗ trợ cư dân. Tốc độ chỉ là một phần của tiêu chuẩn dịch vụ. Điều quan trọng hơn là sự thấu hiểu và khả năng chăm sóc tinh tế được cá nhân hóa cho từng gia đình.

Cư dân biệt thự đảo thường sở hữu những bộ sưu tập mang giá trị lớn cả về vật chất lẫn tinh thần, từ những đàn cá Koi tham gia các cuộc thi quốc tế đến những tác phẩm bonsai tiền tỷ được chăm sóc nhiều năm. Mỗi khi chủ nhân vắng nhà, đội ngũ vận hành có thể thay mặt gia chủ chăm sóc từng hồ cá, gốc cây bằng đúng quy trình và sự tỉ mỉ như chính chủ nhân vẫn thực hiện, để họ hoàn toàn an tâm.

Sự đồng hành ấy còn mở rộng đến đời sống của từng thành viên trong gia đình. Từ việc quan sát sở thích, năng khiếu của trẻ nhỏ để tạo nên những kết nối phù hợp giữa các bạn cùng trang lứa hay tổ chức các hoạt động, trải nghiệm theo đúng nhu cầu được thiết kế riêng cho cư dân biệt thự đảo. Đó mới là tiêu chuẩn vận hành dành cho một cộng đồng cư dân thực sự khác biệt", ông Trần Thế Sơn, Phó Tổng giám đốc phụ trách vận hành của Nhà sáng lập Ecopark, chia sẻ.

Cuộc sống sôi động tại đô thị Eco Central Park. Ảnh: Phong Anh

Không gian sống xanh, khoáng đạt tại Eco Central Park. Ảnh: Phong Anh

Compound của những người cùng hệ giá trị

Với giới thành đạt, sự xa xỉ ngày nay không được đo bằng diện tích ngôi nhà hay số lượng tiện ích. Điều họ tìm kiếm là cộng đồng có cùng chuẩn mực sống, nơi con trẻ có thể tự do đạp xe, người lớn có thể tản bộ ven mặt nước, và mỗi ngày đều diễn ra trong bầu không khí riêng tư, yên bình. The Palm Island vì thế không là những căn biệt thự đơn lẻ mà cùng kiến tạo một cộng đồng giới hạn về số lượng nhưng giàu giá trị kết nối.

The Palm Island đáp ứng nhu cầu đa dạng của cư dân.

Trong bối cảnh sự khác biệt về tiêu chuẩn sống đang ngày một gia tăng, những khu compound được quy hoạch bài bản với mật độ thấp, mặt nước lớn và cộng đồng tinh tuyển sẽ trở thành dòng tài sản khan hiếm. The Palm Island là minh chứng cho xu hướng đó, khi khái niệm compound được chuẩn hoá từ trong quy hoạch, thiết kế, vận hành.

The Palm Island gồm: biệt thự đơn lập, đơn lập rẻ quạt, biệt thự song lập, song lập rẻ quạt với diện tích từ 145m2- 418m2; đáp ứng nhu cầu sống của cư dân trẻ hay gia đình đa thế hệ.

Khách hàng quan tâm biệt thự đảo The Palm Island có thể liên hệ một trong các đại lý chính thức của Eco Central Park để được tư vấn, hỗ trợ.