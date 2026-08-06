Thông tin mới nhất về siêu dự án hơn 7.300 tỷ đồng của Sun Group đầu tư tại nơi được mệnh danh "lạnh nhất Việt Nam"

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn, ngày 5/8, lãnh đạo tỉnh đã kiểm tra tiến độ triển khai dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn.

Dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn có tổng vốn đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư, quy mô trên 692 ha và được triển khai theo hai giai đoạn.

Giai đoạn 1 có diện tích gần 122 ha, trải dài trên địa bàn hai xã Lộc Bình và Mẫu Sơn, bao gồm các hạng mục như nhà ga đi, nhà ga đến, tuyến cáp treo, khu khách sạn nghỉ dưỡng và hệ thống dịch vụ du lịch.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã đạt nhiều kết quả tích cực. Các cơ quan chức năng và chủ đầu tư đã hoàn thành kiểm đếm 128/128 hộ dân, tương ứng 45,73 ha, đạt 100% diện tích cần bồi thường.

Đồng thời, phương án bồi thường và hỗ trợ đã được phê duyệt đối với 120 trường hợp, với diện tích thu hồi khoảng 37,52 ha. Trong số này, 67 hộ dân đã nhận tiền tạm ứng bồi thường, còn diện tích người dân tự nguyện bàn giao trước để phục vụ thi công đạt 24,36 ha.

Khu vực thi công hạng mục nhà ga đi thuộc dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn).

Theo báo cáo của chủ đầu tư, một số khó khăn vẫn còn tồn tại trong quá trình giải phóng mặt bằng và thi công, chủ yếu liên quan đến việc hoàn thiện thủ tục bồi thường, bàn giao đất và điều kiện triển khai tuyến cáp treo.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất việc ứng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đồng thời tập trung nhân lực, máy móc và vật tư để đẩy nhanh tiến độ thi công ngay sau khi có mặt bằng sạch. Các sở, ngành và chính quyền địa phương cũng được giao tiếp tục phối hợp tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện các thủ tục pháp lý nhằm bảo đảm dự án triển khai đúng kế hoạch.

Được phê duyệt chủ trương đầu tư từ tháng 5/2018, dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn có quy mô hơn 692 ha, chia thành 3 phân khu. Đến tháng 4/2022, UBND tỉnh Lạng Sơn chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư và công nhận nhà đầu tư, nâng tổng vốn đầu tư lên hơn 7.350 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, đây là một trong những dự án trọng điểm, được kỳ vọng trở thành động lực phát triển mới cho địa phương. Khi hoàn thành, dự án sẽ khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch Mẫu Sơn, thúc đẩy các lĩnh vực du lịch, thương mại, dịch vụ, tạo việc làm và góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Khu du lịch Mẫu Sơn bao gồm một quần thể khoảng 80 ngọn núi lớn, nhỏ, trong đó đỉnh Phia Pò cao 1.541 m và Phia Mè cao 1.520 m. Với độ cao phổ biến từ 800-1.000 m so với mực nước biển, khu vực này có khí hậu mát mẻ quanh năm.

Đặc biệt, vào mùa đông, Mẫu Sơn là một trong số ít địa điểm ở Việt Nam thường xuyên xuất hiện băng giá và tuyết rơi, đồng thời nhiều năm ghi nhận nhiệt độ thấp nhất cả nước.