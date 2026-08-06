Tập đoàn Đèo Cả đề xuất làm đường hầm xuyên núi mở ra tuyến kết nối ngắn nhất giữa vùng đất “đệ nhất danh trà” với tỉnh Phú Thọ và Thủ đô Hà Nội

Theo cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ, chiều ngày 5/8/2026, UBND tỉnh Phú Thọ phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị trao đổi về phương án triển khai dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ Tam Đảo kết nối giữa 2 tỉnh.

Theo báo cáo của Tập đoàn Đèo Cả - đơn vị đề xuất dự án, hầm đường bộ Tam Đảo được nghiên cứu đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 5.800 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách Nhà nước tham gia hỗ trợ chiếm khoảng 50%. Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 - 2029 với thời gian thu phí hoàn vốn ước tính khoảng 30 năm.

Tập đoàn Đèo Cả đề xuất lựa chọn phương án tuyến xuyên tâm từ sườn Đông sang sườn Tây dãy Tam Đảo. Theo phương án này, dự án sẽ xây dựng hầm có chiều dài khoảng 2km, tổng chiều dài toàn tuyến đạt khoảng 18,8km. Phương án tuyến xuyên tâm không chỉ bảo đảm hành trình kết nối ngắn nhất giữa trung tâm tỉnh Thái Nguyên với tỉnh Phú Thọ và Thủ đô Hà Nội mà còn góp phần tối ưu hóa việc hạn chế các tác động đến môi trường.

Phát biểu tại hội nghị, Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông nhấn mạnh, dự án hầm đường bộ Tam Đảo khi được triển khai sẽ góp phần hiện thực hóa Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 tỉnh Phú Thọ và Thái Nguyên. Đồng thời, dự án còn mở rộng không gian liên kết vùng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và thu hút đầu tư của 2 địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị các sở, ngành, địa phương của 2 tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn và Tập đoàn Đèo Cả tiến hành rà soát, hoàn thiện phương án nghiên cứu đầu tư dự án, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả đầu tư và phù hợp với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt cũng như các quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, các đơn vị nghiên cứu kỹ phương án huy động nguồn lực; đánh giá đầy đủ tác động đến môi trường, phương án giải phóng mặt bằng và hiệu quả kinh tế - xã hội để làm cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn cho rằng, khi dự án được triển khai sẽ tạo bước đột phá về hạ tầng giao thông, mở ra tuyến kết nối ngắn nhất giữa tỉnh Thái Nguyên với tỉnh Phú Thọ và Thủ đô Hà Nội; góp phần nâng cao năng lực vận tải, thúc đẩy liên kết vùng, tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch của cả 2 địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đề nghị các sở, ngành của 2 tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn và nhà đầu tư trong quá trình nghiên cứu, rà soát quy hoạch; hoàn thiện phương án kỹ thuật, phương án tài chính và các thủ tục liên quan, bảo đảm dự án có tính khả thi cao, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của 2 tỉnh.

Trước đó, Đoàn công tác 2 tỉnh Phú Thọ và Thái Nguyên đã khảo sát thực địa khu vực dự kiến triển khai dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ Tam Đảo trên địa bàn xã Tam Đảo.