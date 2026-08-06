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Hà Nội sắp đón hơn 2.000 căn nhà ở xã hội

| | Bất động sản

Hà Nội sắp đón hơn 2.000 căn nhà ở xã hội

Dự án nhà ở xã hội Tiên Dương 2 tại xã Phúc Thịnh quy mô gần 40 ha, dự kiến khởi công 11/08.

Giai đoạn một của dự án được xây dựng trên diện tích đất 9,7 ha, gồm 05 tòa chung cư cao 20 tầng và 2.075 căn hộ, đáp ứng nhu cầu ở cho khoảng 8.300 người.

Dự án do Liên doanh Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bền vững Evergreen Bắc Giang làm chủ đầu tư.

Với nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển đô thị và nhà ở, liên danh hiện thuộc Top 10 Nhà phát triển nhà ở xã hội hàng đầu Việt Nam, nổi bật với các dự án Evergreen Bắc Giang và Evergreen Tràng Duệ (Hải Phòng).

Nằm trên trục đường Võ Nguyên Giáp thuộc hành lang đô thị Nhật Tân - Nội Bài, dự án Tiên Dương 2 sở hữu lợi thế kết nối nhanh đến trung tâm Hà Nội, sân bay quốc tế Nội Bài và các khu vực phía Bắc Thủ đô thông qua hệ thống hạ tầng giao thông hiện hữu cùng các tuyến cầu theo quy hoạch như Nhật Tân, Đông Trù và Tứ Liên.

Đại diện Chủ đầu tư chia sẻ: "Tiên Dương 2 phát triển theo định hướng Evergreen Premium - dòng sản phẩm nhà ở xã hội của thương hiệu Evergreen, chú trọng quy hoạch đồng bộ, chất lượng xây dựng và hệ thống tiện ích nhằm nâng cao chất lượng sống cho cư dân."

Toàn bộ các tòa nhà của dự án được thiết kế thông minh, hiện đại, 100% căn hộ được đón gió và ánh sáng tự nhiên thông qua các cửa sổ và ban công rộng lớn, mặt bằng căn hộ bố trí hợp lý và tối ưu hóa công năng sử dụng.

Hà Nội sắp đón hơn 2.000 căn nhà ở xã hội- Ảnh 1.

Phối cảnh dự án Khu nhà ở xã hội Tiên Dương 2.

Dự án đồng thời được quy hoạch với hệ thống tiện ích gồm trường học các cấp, trung tâm thương mại - dịch vụ, công viên cây xanh, khu thể thao đa năng, bể bơi, nhà sinh hoạt cộng đồng cùng nhiều không gian sinh hoạt chung, đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi, mua sắm và rèn luyện sức khỏe của cư dân.

Ngoài hệ tiện ích nội khu, cư dân còn được hưởng lợi từ mạng lưới hạ tầng và dịch vụ đang phát triển tại khu vực phía Bắc Hà Nội như Công viên Kim Quy, các bệnh viện quốc tế, trung tâm hành chính mới và các tổ hợp thương mại quy mô lớn.

Theo kế hoạch, dự án được triển khai trong giai đoạn 2024-2030, góp phần thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội đến năm 2030" của Chính phủ. Khi hoàn thành, Tiên Dương 2 được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu an cư của người dân và thúc đẩy phát triển đô thị khu vực phía Bắc Hà Nội.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
bất động sản

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