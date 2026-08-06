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Không phải Sa Pa, Việt Nam có 1 "thiên đường mây" vừa được "Oscar của ngành du lịch" đề cử giải thưởng, sở hữu khí hậu mát mẻ ở độ cao hơn 1.500 m

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Được biết đến là "thiên đường săn mây" của vùng Tây Bắc, Tà Xùa (Sơn La) đang ghi thêm dấu ấn trên bản đồ du lịch quốc tế khi lần đầu được đề cử ở hạng mục "Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á" tại World Travel Awards 2026.

Ảnh Tripadvisors

Tà Xùa, tỉnh Sơn La vừa xuất hiện trong danh sách đề cử hạng mục "Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á" (Asia's Leading Emerging Tourism Destination) tại World Travel Awards 2026. Đây là lần đầu tiên điểm đến vùng cao Tây Bắc góp mặt tại giải thưởng được xem là một trong những sự kiện uy tín nhất của ngành du lịch thế giới.

Theo danh sách đề cử năm 2026, Tà Xùa cùng Ninh Bình là hai đại diện của Việt Nam góp mặt ở hạng mục "Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á".﻿

Nằm ở độ cao hơn 1.500 m so với mực nước biển và được bao bọc bởi dãy Hoàng Liên Sơn, Tà Xùa sở hữu khí hậu mát mẻ quanh năm với nền nhiệt trung bình khoảng 15-22 độ C. Cùng với hệ sinh thái rừng đặc dụng và địa hình núi cao đặc trưng, nơi đây từ lâu đã nổi tiếng với hiện tượng biển mây, trở thành một trong những điểm săn mây hấp dẫn nhất miền Bắc.

Tà Xùa từ lâu đã trở thành điểm đến săn mây nổi tiếng.

Không chỉ thu hút du khách bởi cảnh quan thiên nhiên, Tà Xùa còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa của đồng bào Mông. Những bản làng nằm nép mình trên sườn núi, các lễ hội truyền thống, nghề thủ công và ẩm thực địa phương tạo nên trải nghiệm khác biệt, giúp du khách có thêm lý do lưu trú thay vì chỉ ghé thăm để ngắm mây.

Những năm gần đây, cùng với sự cải thiện của hạ tầng giao thông, hệ thống lưu trú và dịch vụ du lịch tại Tà Xùa cũng phát triển nhanh. Địa phương hiện có 148 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, trong đó có 88 cơ sở lưu trú cộng đồng (homestay), với khả năng phục vụ khoảng 1.500 lượt khách mỗi ngày đêm.

Bên cạnh việc phát triển dịch vụ du lịch, Tà Xùa cũng đang đẩy mạnh thu hút dòng vốn đầu tư nhằm hình thành hệ sinh thái du lịch quy mô lớn. Địa phương đã công bố danh mục 22 dự án kêu gọi đầu tư, tập trung vào các lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng, hạ tầng kỹ thuật, logistics và nông nghiệp gắn với du lịch.

Để tăng sức hấp dẫn đối với doanh nghiệp, địa phương cũng triển khai nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư như rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, rà soát quỹ đất và đồng hành cùng nhà đầu tư ngay từ giai đoạn chuẩn bị dự án.

Đến nay, nhiều dự án quy mô lớn đã được triển khai tại Tà Xùa. Trong đó, Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Tà Xùa do Công ty CP Đỉnh Gió Tà Xùa làm chủ đầu tư có tổng vốn hơn 497 tỷ đồng trên diện tích 47,2 ha. Bên cạnh đó là Dự án Nhà máy điện gió Tà Xùa của Công ty CP Tập đoàn Hataco Việt Nam với tổng mức đầu tư hơn 3.414 tỷ đồng.

Việc lần đầu được đề cử tại World Travel Awards 2026 được xem là cơ hội để Tà Xùa nâng cao hình ảnh trên bản đồ du lịch khu vực, đồng thời tạo thêm động lực thu hút đầu tư và phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng. Với lợi thế về khí hậu, cảnh quan cùng chiến lược phát triển theo hướng bền vững, "thiên đường mây" của Sơn La đang hướng tới mục tiêu trở thành một trong những điểm đến nổi bật của vùng Tây Bắc trong những năm tới.﻿

Theo Ngọc Lan

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