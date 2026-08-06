Sếp Savills: Thị trường bất động sản đang tồn tại những "ốc đảo thông tin", người bán thường biết nhiều hơn người mua

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Việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và thúc đẩy chuyển đổi số đang được xem là một trong những nền tảng quan trọng để nâng cao tính minh bạch của thị trường bất động sản Việt Nam.

Tuy nhiên, theo ông Sử Ngọc Khương, Giám đốc Cấp cao Bộ phận Đầu tư Savills Việt Nam, giá trị của số hóa không nằm ở việc chuyển đổi hồ sơ giấy sang dữ liệu điện tử mà ở khả năng kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu một cách đồng bộ giữa các cơ quan quản lý và các chủ thể trên thị trường.

Theo ông Khương, việc số hóa dữ liệu không chỉ nhằm giúp người dân tra cứu thông tin nhanh hơn mà còn hướng tới xây dựng một hạ tầng dữ liệu thống nhất, có khả năng kết nối giữa dữ liệu đất đai, quy hoạch, xây dựng, tài chính, thuế và các lĩnh vực liên quan.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay là nhiều cơ sở dữ liệu dù đã được số hóa nhưng vẫn vận hành rời rạc, thiếu tính liên thông và cập nhật đồng bộ.

"Một hệ thống dữ liệu hiệu quả cần là một hệ thống 'sống', được cập nhật liên tục và có khả năng chia sẻ giữa các bên, thay vì tồn tại dưới dạng những cơ sở dữ liệu riêng biệt", ông Khương nhận định. Theo vị chuyên gia, đây chính là điểm nghẽn lớn nhất trong quá trình chuyển đổi số của thị trường bất động sản.

Ông Sử Ngọc Khương, Giám đốc Cấp cao Bộ phận Đầu tư Savills Việt Nam

Ông Khương cho biết bất động sản vốn là thị trường có mức độ bất cân xứng thông tin cao khi người bán thường nắm nhiều thông tin hơn người mua. Nếu dữ liệu đất đai và bất động sản được số hóa đồng bộ, minh bạch và có thể kết nối với nhau, khoảng cách thông tin này sẽ được thu hẹp, giúp người mua giảm các chi phí phát sinh từ những rủi ro khó dự báo.

Đối với các tổ chức tín dụng, dữ liệu đầy đủ về quy hoạch, pháp lý và lịch sử tài sản sẽ hỗ trợ quá trình định giá chính xác hơn, từ đó giảm rủi ro trong hoạt động cho vay.

Ở góc độ đầu tư, khả năng tiếp cận thông tin minh bạch sẽ giúp giảm chi phí thẩm định, nâng cao hiệu quả ra quyết định và tăng sức hấp dẫn của thị trường đối với dòng vốn trong và ngoài nước. Theo ông Khương, đây cũng là yếu tố mà các nhà đầu tư quốc tế đặc biệt quan tâm khi đánh giá một thị trường.

Không chỉ tạo ra tác động đối với lĩnh vực bất động sản, hạ tầng dữ liệu số còn góp phần nâng cao năng lực dự báo và điều hành của toàn bộ nền kinh tế trong dài hạn.

Để dữ liệu bất động sản thực sự trở thành một hệ thống đồng bộ, liên thông và có thể khai thác hiệu quả, theo ông Khương, cần có sự tham gia của cả Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Trong đó, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo hạ tầng dữ liệu thống nhất, đồng thời hoàn thiện cơ chế quản lý, phân quyền truy cập và bảo vệ quyền sở hữu dữ liệu.

Đối với doanh nghiệp, điều quan trọng là thay đổi tư duy quản trị dữ liệu. Thực tế, nhiều doanh nghiệp vẫn xem dữ liệu là tài sản riêng và chưa sẵn sàng chia sẻ, dẫn đến tình trạng hình thành các "ốc đảo thông tin". Theo ông Khương, khi có cơ chế chia sẻ phù hợp, doanh nghiệp không chỉ tiếp cận được nguồn dữ liệu phong phú hơn mà còn có thể tận dụng các công nghệ như AI để nâng cao chất lượng phân tích và ra quyết định.

Trong khi đó, niềm tin của người dân là điều kiện tiên quyết để hệ thống dữ liệu phát huy hiệu quả. Một hệ thống dữ liệu chỉ có thể vận hành hiệu quả khi người dân tin tưởng rằng thông tin cá nhân được bảo mật và có cơ chế kiểm soát minh bạch. Đồng thời, dữ liệu cũng cần được cập nhật theo thời gian thực để phản ánh đúng diễn biến của thị trường thay vì chỉ là các kho lưu trữ tĩnh.

Theo ông Khương, nếu trong 5-10 năm tới Việt Nam xây dựng được một hạ tầng dữ liệu số đồng bộ, đây sẽ là lợi thế quan trọng giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút các nguồn vốn đầu tư.

Đối với thị trường bất động sản, khả năng tiếp cận dữ liệu minh bạch sẽ giúp nhà đầu tư dự báo tốt hơn về quy hoạch, pháp lý, xu hướng phát triển và rủi ro của từng khu vực. Khi mức độ minh bạch được cải thiện, chi phí đánh giá rủi ro và chi phí vốn sẽ giảm, từ đó góp phần tối ưu chi phí phát triển dự án và giá thành sản phẩm.

"Có thể nói, bất động sản sẽ là một trong những lĩnh vực hưởng lợi trực tiếp khi nền tảng dữ liệu quốc gia được hoàn thiện", ông Sử Ngọc Khương nhấn mạnh.