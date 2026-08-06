Tỉnh được "ông lớn" Vingroup, Sun Group, T&T... đổ về, đang xây sân bay 5 sao top 10 thế giới, sắp đón thêm 48 dự án với tổng vốn đầu tư gần 7 tỷ USD

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh, chiều 5/8, trong khuôn khổ hội nghị công bố Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, tỉnh đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 48 dự án trọng điểm với tổng vốn đăng ký 179.374 tỷ đồng (tương đương 6,93 tỷ USD).

Trong đó, nhóm dự án đô thị, dịch vụ và hạ tầng thiết yếu có quy mô vốn lớn nhất, với 14 dự án ngoài khu công nghiệp, tổng vốn đăng ký gần 4,1 tỷ USD. Danh mục gồm 8 khu đô thị quy mô lớn cùng 6 dự án dịch vụ và hạ tầng như cảng thủy nội địa, cảng cạn logistics, siêu thị, nhà máy sản xuất vaccine và bệnh viện tư nhân.

Ở lĩnh vực nhà ở xã hội, Bắc Ninh chấp thuận đầu tư 14 dự án mới với tổng vốn hơn 38.831 tỷ đồng (khoảng 1,48 tỷ USD). Khi hoàn thành, các dự án dự kiến bổ sung khoảng 27.900 căn hộ, góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở cho công nhân và người lao động tại địa phương.

Đối với lĩnh vực công nghiệp, tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư 5 dự án hạ tầng khu công nghiệp với tổng vốn hơn 8.266 tỷ đồng (314 triệu USD). Cùng với đó, Bắc Ninh cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 7 dự án FDI mới với tổng vốn 243 triệu USD, đồng thời chấp thuận tăng vốn cho 8 dự án FDI đang hoạt động với tổng vốn bổ sung khoảng 795 triệu USD.

Bắc Ninh cũng tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những địa phương thu hút đầu tư mạnh nhất cả nước. Trong 7 tháng đầu năm 2026, tỉnh thu hút hơn 13,8 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi, trong đó vốn FDI đạt trên 2,7 tỷ USD, đứng thứ 4 cả nước.

Không chỉ là "thủ phủ" của các tập đoàn FDI trong lĩnh vực điện tử, công nghệ và bán dẫn, những năm gần đây Bắc Ninh còn trở thành điểm đến của hàng loạt "ông lớn" bất động sản như Vingroup, Sun Group, T&T... khi liên tiếp triển khai các khu đô thị, khu công nghiệp và dự án hạ tầng quy mô lớn.

Trong đó, Tập đoàn T&T đang triển khai 5 dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Trong đó có 1 dự án KCN Tự Lạn - Bích Sơn - Trung Sơn tại các phường Tự Lạn, Vân Hà và Việt Yên, quy mô 150 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 2.550 tỷ đồng.

Bên cạnh T&T, Vingroup cũng đang mở rộng quỹ đất tại Bắc Ninh với dự án Khu đô thị mới phía Tây Bắc TP Bắc Ninh cũ (Khu 1), nay thuộc phường Kinh Bắc. Dự án có tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 41.270 tỷ đồng.

Tập đoàn Sun Group cũng đang triển khai Dự án tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh).﻿

Hiện tại Bắc Ninh, dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được xây dựng tại các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao của tỉnh Bắc Ninh. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 196.370 tỷ đồng, đáp ứng khai thác khoảng 30 triệu hành khách/năm đến 2030 và khoảng 50 triệu hành khách/năm đến năm 2050.

Sân bay Gia Bình hướng tới đạt chuẩn quốc tế, trở thành cảng hàng không thông minh, xanh, bền vững; phục vụ khai thác lưỡng dụng và hướng tới nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới theo đánh giá của Skytrax.