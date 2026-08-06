Hà Nội giao hơn 6,2ha đất đợt 2 làm dự án Tiên Dương Park City

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đã ký ban hành Quyết định số 3844/QĐ-UBND ngày 30/7/2026 về việc giao Công ty cổ phần đầu tư Vihoce Tiên Dương 62.275,2m² đất (đợt 2) tại xã Phúc Thịnh để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội Tiên Dương 1 (tên thương mại là Tiên Dương Park City).

Trong tổng diện tích 62.275,2m² đất, có 28.167,6m² đất để xây dựng nhà ở xã hội, chủ đầu tư được miễn tiền sử dụng đất;

34.107,6m² đất cây xanh, trạm xử lý nước và giao thông được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Chủ đầu tư được sử dụng đất để đầu tư xây dựng công trình theo tiến độ Dự án được duyệt.

UBND TP. Hà Nội giao chủ đầu tư có trách nhiệm liên hệ với Sở Nông nghiệp và Môi trường để được chuyển thông tin địa chính thửa đất để cơ quan Thuế xác định số tiền để Nhà nước bổ sung diện tích 45.142,5m² đất trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa theo quy định.

Bên cạnh đó, liên hệ với Thuế Thành phố để được hướng dẫn xác định nộp tiền để nhà nước bổ sung diện tích 45.142,5m² đất trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa theo quy định; các khoản phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính khác phải nộp (nếu có) theo quy định.

Sau khi hoàn thành nội dung trên, liên hệ với Sở Nông nghiệp và Môi trường để xác định mốc giới và bàn giao đất trên thực địa theo quy định.

Được biết, Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội Tiên Dương 1 có tổng diện tích 44,59 ha (tương đương 445.886 m², không bao gồm 1.359 m² đất nhà ở hiện có).

Phối cảnh dự án Tiên Dương Park City. Ảnh: Viglacera

Diện tích xây dựng nhà ở xã hội là 131.975 m²; diện tích xây dựng nhà ở thương mại: 33.280 m² và diện tích công trình dịch vụ – thương mại là 34.276 m².

Quy mô xây dựng khoảng 3.530 căn hộ chung cư, 99 căn nhà ở thấp tầng liền kề. Quy mô dân số khoảng 12.465 người.

Tổng vốn đầu tư khoảng 9.307,4 tỷ đồng. Trong đó chi phí thực hiện dự án khoảng 8.690,4 tỷ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng gần 617 tỷ đồng

Dự án được TP. Hà Nội phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 từ năm 2018; phê duyệt chủ trương đầu tư lần đầu vào năm 2024 và tiếp tục điều chỉnh đến tháng 9/2025. Dự án đã được khởi công hồi tháng 12/2025, thời gian triển khai từ năm 2024 đến năm 2030, có thời gian hoạt động 50 năm kể từ thời điểm nhà đầu tư được giao đất.

Về nhà đầu tư dự án, Công ty cổ phần Vihoce Tiên Dương được thành lập tháng 7/2025 do ông Nguyễn Văn Dũng làm người đại diện pháp luật. Đây là doanh nghiệp thực hiện dự án được lập nên bởi liên danh Tổng công ty Viglacera - CTCP (mã: VGC, sàn HoSE), Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Hoàng Thành (Hoàng Thành) và Công ty cổ phần Xây dựng Central.

Tổng vốn góp của ba nhà đầu tư trong liên danh là 1.500 tỷ đồng, trong đó Viglacera nắm 55% (825 tỷ đồng), Hoàng Thành 30% (450 tỷ đồng) và Xây dựng Central 15% (225 tỷ đồng). Phần vốn góp của nhà đầu tư chiếm 16,1% tổng mức đầu tư dự kiến của dự án; phần còn lại là vốn huy động khoảng 7.807,422 tỷ đồng, chiếm 83,9%.