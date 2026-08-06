Vĩnh Long chi hơn 332.000 tỷ đồng để làm điều đặc biệt này

Xây hơn 20.500 căn nhà ở xã hội

Theo quyết định vừa được UBND tỉnh Vĩnh Long phê duyệt, đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu nâng diện tích nhà ở bình quân lên 36 m² sàn/người; trong đó khu vực đô thị đạt 38 m²/người, khu vực nông thôn đạt 34,9 m²/người. Tổng diện tích sàn nhà ở toàn tỉnh dự kiến đạt khoảng 38 triệu m².

Trong giai đoạn 2021 - 2030, Vĩnh Long dự kiến phát triển khoảng 40.368 căn nhà ở thương mại và hơn 208.000 căn nhà ở do người dân tự xây dựng. Riêng nhà ở xã hội được xác định là trọng tâm với mục tiêu hoàn thành 20.508 căn, gồm 19.519 căn dành cho người thu nhập thấp, 989 căn cho lực lượng vũ trang và 2.000 căn nhà lưu trú công nhân. Bên cạnh đó, địa phương cũng dự kiến phát triển 549 căn nhà ở công vụ.

Hơn 331.000 tỷ đồng sẽ được huy động từ ngoài ngân sách

Để thực hiện chương trình, Vĩnh Long cần khoảng 332.213 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước chỉ bố trí khoảng 536 tỷ đồng, chủ yếu để phát triển nhà ở công vụ; hơn 331.677 tỷ đồng còn lại sẽ được huy động từ các nguồn vốn ngoài ngân sách.

Vĩnh Long định hướng xây mới hơn 40.000 căn nhà ở thương mại đến năm 2030.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ, tỉnh dự kiến thành lập Quỹ nhà ở địa phương để tạo thêm nguồn lực phát triển nhà ở xã hội, đồng thời ưu tiên bố trí quỹ đất, cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng.

Theo định hướng, các dự án nhà ở và khu đô thị mới sẽ được quy hoạch theo hướng thông minh, kiến trúc xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng yêu cầu về bản sắc, chất lượng sống của người dân.