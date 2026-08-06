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Khu chung cư cũ phố cổ Hà Nội sắp được xây dựng thành tòa nhà 21 tầng

| | Bất động sản

Khu chung cư cũ 3 mặt tiền tại phố cổ phường Hoàn Kiếm sẽ được phá dỡ, cải tạo lại thành tòa nhà 21 tầng, các hộ dân được tái định cư tại chỗ.

UBND TP Hà Nội có kế hoạch khởi công cải tạo, xây dựng lại 8 khu chung cư cũ trên địa bàn trong năm 2026. Trong số đó, có một chung cư cũ tại 23 Hàng Tre, phường Hoàn Kiếm.

Đây là chung cư nằm trong khu vực phố cổ, có ba mặt tiền, phía bắc chung cư tiếp giáp phố Hàng Thùng, phía nam tiếp giáp Viện Chiến lược phát triển giao thông vận tải, phía đông tiếp giáp đường Trần Quang Khải và phía tây tiếp giáp phố Hàng Tre.

Chung cư 23 Hàng Tre (162 Trần Quang Khải)

Chung cư cũ 23 Hàng Tre, được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng từ những năm 1984-1988 gồm hai khối nhà A (1984-1986) và khối nhà B (1986-1988) với 4 đơn nguyên (A1 và A2, B1 và B2), cao 5 tầng với kết cấu móng nông, phần thân là cột, dầm bê tông cốt thép (BTCT) đổ tại chỗ... Công trình được xây dựng để làm nhà ở cho cán bộ nhân viên của Bộ Thủy Lợi, đến nay đã sử dụng được khoảng 40 năm.

Theo đánh giá của UBND phường Hoàn Kiếm, hiện tại, công trình đã bị xuống cấp nghiêm trọng, khả năng chịu lực của một bộ phận kết cấu không thể đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường, xuất hiện tình trạng nguy hiểm cục bộ; Hệ thống hạ tầng kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy không đảm bảo theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

Mặt khác, việc cơi nới chuồng cọp và cơi nới thêm 01 tầng trên mái làm tăng tải trọng công trình, gây nguy hiểm và làm mất mỹ quan đô thị. Do đó điều kiện sống của 125 hộ gia đình tại đây bị giảm sút nghiêm trọng.

Người dân chỉ ra các hạng mục xuống cấp giăng khắp chung cư này

Trước tình trạng này, phường Hoàn Kiếm đưa ra phương án phá dỡ để xây chung cư mới, với 21 tầng nổi (3 tầng hầm), công trình có chiều cao khoảng 78m với tổng diện tích sàn tầng nổi khoảng hơn 16.000m2.

Dự kiến các hộ dân được tái định cư tại chỗ. Đối với các căn hộ tầng 1 tiếp giáp mặt đường Trần Quang Khải, Hàng Thùng, Hàng Tre, áp dụng hệ số bồi thường k=2 lần diện tích sử dụng căn hộ bị phá dỡ được ghi trong giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất qua các thời kỳ hoặc đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận này theo quy định của pháp luật đất đai, pháp luật nhà ở.

Đối với các căn hộ tầng 1 (quay mặt trong sân chung), áp dụng hệ số bồi thường k=1,5 lần diện tích sử dụng căn hộ bị phá dỡ.

Phối cảnh chung cư 23 Hàng Tre sau cải tạo. Ảnh: CĐT

Theo UBND phường Hoàn Kiếm, hiện nay chung cư 23 Hàng Tre đã hoàn thành xong lập Quy hoạch tổng mặt bằng. Sau khi phê duyệt tổng mặt bằng, Ban Quản lý Dự án Đầu tư - Hạ tầng phường lập Kế hoạch cải tạo, xây dựng; xin ý kiến UBND thành phố; sở Xây dựng; đăng tải dự thảo kế hoạch và trình UBND cho ý kiến trước khi phê duyệt.

Sau đó, phường sẽ tiến hành lựa chọn nhà đầu tư thực hiện nhà đầu tư thông qua hội nghị nhà chung cư; xác nhận biên bản lựa chọn nhà đầu tư...

Theo Trần Hoàng

Tiền Phong

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