Quảng Ninh đề xuất làm tuyến cao tốc dài 55 km kết nối tới siêu dự án hơn 235.000 tỷ đồng

Theo thông tin từ Cổng thông tin của Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung tuyến cao tốc kết nối từ cao tốc Hải Phòng - Hạ Long đến đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đề xuất, tuyến cao tốc có chiều dài khoảng 55 km. Điểm đầu tại nút giao Hạ Long Xanh (Km6+700 trên tuyến cao tốc Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái), thuộc phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh. Điểm cuối kết nối với đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội trên địa bàn TP Hải Phòng, thuộc phường Trần Nhân Tông.

Tuyến được quy hoạch với quy mô 6 làn xe, tốc độ thiết kế từ 100 - 120 km/h. Dự án được đề xuất triển khai đồng bộ với đường Vành đai 5, hoàn thành và đưa vào khai thác trước năm 2030. Song song với tuyến cao tốc, Quảng Ninh đang triển khai hệ thống đường gom 4 làn xe ở hai bên tuyến, dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Ảnh minh họa (nguồn: Lễ Lễ).

Được biết, dự án đường Vành đai 5 có tổng chiều dài khoảng 349 km, đi qua 7 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Phú Thọ.

Tuyến chính được thiết kế với quy mô 6 làn xe cao tốc, bề rộng 32,25 m. Dọc tuyến sẽ bố trí đường song hành đạt tối thiểu tiêu chuẩn đường cấp III với 2 làn xe. Riêng các đoạn qua địa hình đồi núi thuộc Phú Thọ và Thái Nguyên chỉ đầu tư đường gom để kết nối giao thông địa phương.

Ngoài ra, dự án sẽ xây dựng 45 nút giao liên thông, hệ thống giao thông thông minh, trung tâm quản lý, điều hành giao thông cùng các trạm dừng nghỉ hiện đại, đồng bộ. Dự án đường Vành đai 5 sử dụng khoảng 2.925 ha đất, với tổng mức đầu tư khoảng 235.741 tỷ đồng.

Khi hoàn thành, đường Vành đai 5 được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng gia tăng tại khu vực phát triển năng động bậc nhất cả nước; tăng cường tính kết nối, đồng bộ hạ tầng giao thông giữa Thủ đô Hà Nội với các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc; nâng cao năng lực vận tải, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của toàn vùng.

Khi hoàn thành, đường Vành đai 5 được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng gia tăng tại khu vực phát triển năng động bậc nhất cả nước; tăng cường tính kết nối, đồng bộ hạ tầng giao thông giữa Thủ đô Hà Nội với các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc; nâng cao năng lực vận tải, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của toàn vùng.