Thông tin mới nhất về tuyến cao tốc dài 155km xuyên Tây Bắc, vốn đầu tư hơn 23.000 tỷ đồng

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Điện Biên, sáng 4/8, lãnh đạo UBND tỉnh đã họp nghe báo cáo tình hình triển khai và thống nhất kế hoạch, đường găng tiến độ Dự án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - cửa khẩu Quốc tế Tây Trang (giai đoạn 1).

Tại cuộc họp, Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông - chủ đầu tư dự án đã báo cáo tình hình triển khai, kế hoạch thực hiện, các mốc tiến độ trọng tâm cũng như công tác chuẩn bị phục vụ Lễ động thổ Dự án thành phần 2 theo yêu cầu của Thường trực Tỉnh ủy.

Các đại biểu tập trung thảo luận về tiến độ thực hiện từng nhiệm vụ, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm tiến độ theo kế hoạch. Các kiến nghị của chủ đầu tư cũng được các sở, ngành liên quan trao đổi, làm rõ tại cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông khẩn trương hoàn thiện các nội dung theo kế hoạch, bảo đảm tiến độ các mốc công việc, đặc biệt là các nhiệm vụ phục vụ Lễ động thổ Dự án thành phần 2 và triển khai dự án theo yêu cầu của tỉnh.

Tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu quốc tế Tây Trang có tổng chiều dài quy hoạch khoảng 155 km, trong đó đoạn qua tỉnh Điện Biên dài hơn 75 km.

Giai đoạn 1 của dự án sẽ đầu tư đoạn tuyến dài khoảng 48,3km, với điểm đầu tại khu vực ranh giới giữa tỉnh Sơn La và tỉnh Điện Biên, kết nối với tuyến cao tốc CT.03, điểm cuối tại nút giao IC5 (Km48+300), kết nối với phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên.

Theo thiết kế, tuyến cao tốc có quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, nền đường rộng 22m, tốc độ thiết kế 80 km/h. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 23.252 tỷ đồng theo hình thức đầu tư công, gồm Dự án thành phần 1 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng với tổng vốn 1.424 tỷ đồng từ ngân sách địa phương và Dự án thành phần 2 đầu tư xây dựng tuyến chính với tổng vốn 21.828 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương.

Để triển khai dự án, tỉnh Điện Biên dự kiến thu hồi khoảng 766 ha đất, trong đó hơn 576 ha phục vụ xây dựng tuyến chính và khoảng 190 ha dành cho các bãi đổ thải. Dự án cũng thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng khoảng 145 ha rừng, gồm gần 26 ha rừng phòng hộ, hơn 20 ha rừng đặc dụng, khoảng 66 ha rừng sản xuất và 33 ha rừng ngoài quy hoạch lâm nghiệp.