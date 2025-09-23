Cận cảnh nút giao Cổ Linh chuẩn bị xây hầm chui gần 750 tỷ đồng vào dịp 10-10
Dự án hầm chui Cổ Linh với tổng mức đầu tư khoảng 750 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư dự kiến sẽ được khởi công vào dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10-10.
Dự án hầm chui Cổ Linh được triển khai nhằm hoàn thiện hạ tầng nút giao, tăng khả năng thông hành từ đường dẫn cầu Vĩnh Tuy sang Long Biên và ngược lại.
Theo thiết kế, hầm chui dài khoảng 600m, trong đó đoạn hầm kín dài 100m, đoạn hầm hở dài 260m; phần còn lại là tường, gờ chắn và đoạn vuốt nối vào đường Đàm Quang Trung, đường dẫn cầu Vĩnh Tuy.
Mặt cắt ngang hầm rộng 27m, bố trí 6 làn xe; đồng thời sẽ xén hè, điều chỉnh dải phân cách giữa, mở rộng tối đa làn đường hai bên tại các tuyến đường quanh nút giao.
Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 750 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư.
Anh Nguyễn Văn Nam (tài xế xe ôm công nghệ) chia sẻ: “Nút giao Cổ Linh thường xuyên bị ùn ứ trong giờ cao điểm. Đặc biệt, những ngày trời mưa, khu vực đường Đàm Quang Trung gần nút giao Cổ Linh thường bị ngập sâu ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân”.
“Tôi thấy việc xây hầm chui là rất cần thiết để giao thông khu vực này được thông suốt”, anh Nam chia sẻ thêm.
Vào buổi sáng, mật độ người và phương tiện di chuyển về hướng cầu Vĩnh Tuy luôn ở mức cao.
Lực lượng Cảnh sát giao thông luôn túc trực để xử lý vấn đề về giao thông trên tuyến đường.
Cuối giờ chiều hằng ngày, lượng người và phương tiện giao thông tăng cao hướng cầu Vĩnh Tuy đi Long Biên.
Các phương tiện di chuyển từ cầu Vĩnh Tuy hướng đi đường Đàm Quang Trung phải dừng một nhịp chờ đèn đỏ.
Cầu vượt Cổ Linh giúp giao thông trên tuyến đường Cổ Linh luôn thông suốt.
Sau khi hầm chui hoàn thành, nút giao Cổ Linh - Vĩnh Tuy sẽ hình thành hệ thống 3 tầng giao thông: Cầu vượt, đường hiện hữu và hầm chui, góp phần khép kín Vành đai 2, giảm ùn tắc…
