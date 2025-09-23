Cận cảnh nút giao Cổ Linh chuẩn bị xây hầm chui gần 750 tỷ đồng vào dịp 10-10

Anh Nguyễn Văn Nam (tài xế xe ôm công nghệ) chia sẻ: “Nút giao Cổ Linh thường xuyên bị ùn ứ trong giờ cao điểm. Đặc biệt, những ngày trời mưa, khu vực đường Đàm Quang Trung gần nút giao Cổ Linh thường bị ngập sâu ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân”.