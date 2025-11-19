Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận cảnh Thuỳ Tiên bị còng tay áp giải đến toà, mặc áo màu xanh đặc biệt gây chú ý

19-11-2025 - 07:55 AM | Sống

Cận cảnh Thuỳ Tiên bị còng tay áp giải đến toà, mặc áo màu xanh đặc biệt gây chú ý

Phiên toà xét xử Hoa hậu Thuỳ Tiên đang diễn ra vào sáng nay.

Sau tròn 6 tháng Hoa hậu Thuỳ Tiên bị bắt tạm giam, khởi tố thì phiên toà xét xử cô cùng các thành viên của CER Group đã diễn ra vào sáng nay (19/11). Theo ghi nhận của chúng tôi, vào khoảng gần 7h sáng, Hoa hậu Thuỳ Tiên, Quang Linh Vlog, Hằng Du Mục cùng các bị can liên quan đến vụ ồn ào kẹo Kera được đưa đến toà.

Hoa hậu Thuỳ Tiên mặc chiếc áo màu xanh dương, trang phục lịch sự. Trang phục hôm nay của Thuỳ Tiên gây chú ý bởi màu sắc của nó giống y hệt với màu sắc của chiếc áo Đoàn thanh niên. Thuỳ Tiên xuất hiện cùng lúc với Hằng Du Mục. Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2021 đeo khẩu trang kín, cúi mặt khi di chuyển vào bên trong nơi diễn ra phiên toà xét xử.

Hoa hậu Thuỳ Tiên tham dự phiên toà xét xử sáng nay

Cận cảnh Thuỳ Tiên bị còng tay áp giải đến toà, mặc áo màu xanh đặc biệt gây chú ý- Ảnh 1.

Hoa hậu Thuỳ Tiên di chuyển vội vàng vào bên trong

Cận cảnh Thuỳ Tiên bị còng tay áp giải đến toà, mặc áo màu xanh đặc biệt gây chú ý- Ảnh 2.

Thuỳ Tiên mặc áo xanh, hao hao màu áo cô xuất hiện trong những hoạt động xã hội trước khi bị bắt tạm giam

Cận cảnh Thuỳ Tiên bị còng tay áp giải đến toà, mặc áo màu xanh đặc biệt gây chú ý- Ảnh 3.

Thuỳ Tiên và Hằng Du Mục đến cùng lúc

Cận cảnh Thuỳ Tiên bị còng tay áp giải đến toà, mặc áo màu xanh đặc biệt gây chú ý- Ảnh 4.

Hoa hậu Thuỳ Tiên đeo khẩu trang kín, cúi mặt khi xuất hiện

Cận cảnh Thuỳ Tiên bị còng tay áp giải đến toà, mặc áo màu xanh đặc biệt gây chú ý- Ảnh 5.

Thuỳ Tiên trông gầy hơn sau nửa năm bị tạm giam

Theo ghi nhận của chúng tôi, từ 6h30 sáng, stylist Louis Huy Đặng - một trong những cộng sự thân cận của Hoa hậu Thuỳ Tiên xuất hiện ở khu vực bên ngoài diễn ra phiên toà nhưng không vào bên trong tham dự.

Vào rạng sáng 19/11, Hoa khôi Thuý Vi là một trong những người bạn thân thiết của Hoa hậu Thuỳ Tiên cũng có động thái. Cụ thể, người này đăng một bức ảnh chụp phong cảnh và chèn bài hát Hope như thể hiện sự hy vọng.

Stylist thân cận của Thuỳ Tiên xuất hiện bên ngoài phiên toà

Hoa khôi Thuý Vi ôm 1 tiệp hồ sơ, vào trong phiên toà

Cận cảnh Thuỳ Tiên bị còng tay áp giải đến toà, mặc áo màu xanh đặc biệt gây chú ý- Ảnh 6.

Hoa khôi Thuý Vi xuất hiện, cô làm thủ tục để vào bên trong phiên toà

Trước khi phiên toà xét xử diễn ra, Hoa hậu Thuỳ Tiên đã chủ động nhờ gia đình, cụ thể la bố nộp tiền khắc phục hậu quả. Đồng thời, Hoa hậu Thuỳ Tiên cũng có những tình tiết giảm nhẹ. Cụ thể, liên quan đến vụ việc này, Thùy Tiên đề nghị bố ruột nộp 3,2 tỷ đồng, Nguyễn Thị Thái Hằng nộp hơn 2,1 tỷ đồng, Phạm Quang Linh nộp 1,2 tỷ đồng, Lê Tuấn Linh nộp 600 triệu đồng và Lê Thành Công nộp 1,6 tỷ đồng.

VKSND Tối cao đã áp dụng tình tiết giảm nhẹ đối với bị can Thùy Tiên. Thứ nhất, quá trình điều tra, cô thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự và có nhiều hoạt động thiện nguyện trong suốt những năm qua. VKSND ghi nhận tình tiết "Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác" cho Hoa hậu Thuỳ Tiên.

Cụ thể, vào năm 2022, Thùy Tiên từng được tặng Bằng khen Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 ở lĩnh vực văn hoá nghệ thuật. Tuy nhiên, đến tháng 5/2025, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quyết định tước bỏ danh hiệu Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 với hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên do "vi phạm pháp luật đến mức bị khởi tố". Quyết định này dựa trên quy chế giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu.

Vào tháng 4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) bắt tạm giam Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs cùng hai người khác về tội Lừa dối khách hàng. Đến tháng 5/2025, Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên về tội "Lừa dối khách hàng" theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự. Theo điều tra, Thùy Tiên biết rõ sản phẩm kẹo rau củ Kera có hàm lượng chất xơ rất thấp (chỉ 0,935%) và không rõ nguyên liệu sản xuất cụ thể, nhưng vẫn tham gia quảng bá. Cô có vai trò góp vốn 30% và hưởng gần 7 tỷ đồng tiền hoa hồng từ tổng doanh thu gần 18 tỷ đồng khi sản phẩm được bán ra hơn 135.000 hộp trong hơn ba tháng. Đến tháng 2/2025, Thùy Tiên chủ động đề nghị chuyển đổi vai trò từ cổ đông sang người hợp tác quảng bá.

Trước đó, tại cơ quan chức năng, Thuỳ Tiên khai: "Khi mà em thấy sản phẩm này có nhiều ý tưởng hay ho thì em đã nói với mọi người em muốn tham gia điều hành. Em nghĩ là tầm giữa tháng 12/2024, sau phiên livestream đầu tiên. Khi mà mình là người nổi tiếng thì trách nhiệm của mình sẽ rất là lớn, mọi người sẽ vì mình mà mua sản phẩm rất là nhiều".

Theo Hạ Anh/ Ảnh: Viết Thanh

Đời sống pháp luật

Từ Khóa:
Thùy Tiên

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngôi trường "độc nhất" trên thế giới, cát-xê 0 đồng cho Đen Vâu, H'Hen Niê và lời hứa danh dự của một tập đoàn

Ngôi trường "độc nhất" trên thế giới, cát-xê 0 đồng cho Đen Vâu, H'Hen Niê và lời hứa danh dự của một tập đoàn Nổi bật

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục hầu toà sáng nay

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục hầu toà sáng nay Nổi bật

Loại gia vị đắt bậc nhất hành tinh, giá gần 1 tỷ đồng/kg được nông dân Việt Nam trồng thành công

Loại gia vị đắt bậc nhất hành tinh, giá gần 1 tỷ đồng/kg được nông dân Việt Nam trồng thành công

07:55 , 19/11/2025
Bé gái 6 tuổi bị bắt cóc, bán đi nhiều nơi: Nhờ 1 chi tiết mà 9 năm sau, em được giải cứu ngoạn mục như phim!

Bé gái 6 tuổi bị bắt cóc, bán đi nhiều nơi: Nhờ 1 chi tiết mà 9 năm sau, em được giải cứu ngoạn mục như phim!

07:23 , 19/11/2025
Nếu bạn nghĩ "trình" tiếng Việt của mình đã đỉnh, xem xong bài tập dưới đây chắc chắn sẽ phải nghĩ lại!

Nếu bạn nghĩ "trình" tiếng Việt của mình đã đỉnh, xem xong bài tập dưới đây chắc chắn sẽ phải nghĩ lại!

06:50 , 19/11/2025
Người đàn ông 30 tuổi bị đột quỵ khi đang tắm: Có 5 lưu ý khi tắm trời lạnh cần ghi nhớ tránh gặp họa

Người đàn ông 30 tuổi bị đột quỵ khi đang tắm: Có 5 lưu ý khi tắm trời lạnh cần ghi nhớ tránh gặp họa

06:33 , 19/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên