Cận cảnh Thuỳ Tiên bị còng tay áp giải đến toà, mặc áo màu xanh đặc biệt gây chú ý

Sau tròn 6 tháng Hoa hậu Thuỳ Tiên bị bắt tạm giam, khởi tố thì phiên toà xét xử cô cùng các thành viên của CER Group đã diễn ra vào sáng nay (19/11). Theo ghi nhận của chúng tôi, vào khoảng gần 7h sáng, Hoa hậu Thuỳ Tiên, Quang Linh Vlog, Hằng Du Mục cùng các bị can liên quan đến vụ ồn ào kẹo Kera được đưa đến toà.

Hoa hậu Thuỳ Tiên mặc chiếc áo màu xanh dương, trang phục lịch sự. Trang phục hôm nay của Thuỳ Tiên gây chú ý bởi màu sắc của nó giống y hệt với màu sắc của chiếc áo Đoàn thanh niên. Thuỳ Tiên xuất hiện cùng lúc với Hằng Du Mục. Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2021 đeo khẩu trang kín, cúi mặt khi di chuyển vào bên trong nơi diễn ra phiên toà xét xử.

Hoa hậu Thuỳ Tiên tham dự phiên toà xét xử sáng nay

Hoa hậu Thuỳ Tiên di chuyển vội vàng vào bên trong

Thuỳ Tiên mặc áo xanh, hao hao màu áo cô xuất hiện trong những hoạt động xã hội trước khi bị bắt tạm giam

Thuỳ Tiên và Hằng Du Mục đến cùng lúc

Hoa hậu Thuỳ Tiên đeo khẩu trang kín, cúi mặt khi xuất hiện

Thuỳ Tiên trông gầy hơn sau nửa năm bị tạm giam

Theo ghi nhận của chúng tôi, từ 6h30 sáng, stylist Louis Huy Đặng - một trong những cộng sự thân cận của Hoa hậu Thuỳ Tiên xuất hiện ở khu vực bên ngoài diễn ra phiên toà nhưng không vào bên trong tham dự.

Vào rạng sáng 19/11, Hoa khôi Thuý Vi là một trong những người bạn thân thiết của Hoa hậu Thuỳ Tiên cũng có động thái. Cụ thể, người này đăng một bức ảnh chụp phong cảnh và chèn bài hát Hope như thể hiện sự hy vọng.

Stylist thân cận của Thuỳ Tiên xuất hiện bên ngoài phiên toà

Hoa khôi Thuý Vi ôm 1 tiệp hồ sơ, vào trong phiên toà

Hoa khôi Thuý Vi xuất hiện, cô làm thủ tục để vào bên trong phiên toà

Trước khi phiên toà xét xử diễn ra, Hoa hậu Thuỳ Tiên đã chủ động nhờ gia đình, cụ thể la bố nộp tiền khắc phục hậu quả. Đồng thời, Hoa hậu Thuỳ Tiên cũng có những tình tiết giảm nhẹ. Cụ thể, liên quan đến vụ việc này, Thùy Tiên đề nghị bố ruột nộp 3,2 tỷ đồng, Nguyễn Thị Thái Hằng nộp hơn 2,1 tỷ đồng, Phạm Quang Linh nộp 1,2 tỷ đồng, Lê Tuấn Linh nộp 600 triệu đồng và Lê Thành Công nộp 1,6 tỷ đồng.

VKSND Tối cao đã áp dụng tình tiết giảm nhẹ đối với bị can Thùy Tiên. Thứ nhất, quá trình điều tra, cô thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự và có nhiều hoạt động thiện nguyện trong suốt những năm qua. VKSND ghi nhận tình tiết "Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác" cho Hoa hậu Thuỳ Tiên.

Cụ thể, vào năm 2022, Thùy Tiên từng được tặng Bằng khen Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 ở lĩnh vực văn hoá nghệ thuật. Tuy nhiên, đến tháng 5/2025, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quyết định tước bỏ danh hiệu Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 với hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên do "vi phạm pháp luật đến mức bị khởi tố". Quyết định này dựa trên quy chế giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu.

Vào tháng 4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) bắt tạm giam Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs cùng hai người khác về tội Lừa dối khách hàng. Đến tháng 5/2025, Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên về tội "Lừa dối khách hàng" theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự. Theo điều tra, Thùy Tiên biết rõ sản phẩm kẹo rau củ Kera có hàm lượng chất xơ rất thấp (chỉ 0,935%) và không rõ nguyên liệu sản xuất cụ thể, nhưng vẫn tham gia quảng bá. Cô có vai trò góp vốn 30% và hưởng gần 7 tỷ đồng tiền hoa hồng từ tổng doanh thu gần 18 tỷ đồng khi sản phẩm được bán ra hơn 135.000 hộp trong hơn ba tháng. Đến tháng 2/2025, Thùy Tiên chủ động đề nghị chuyển đổi vai trò từ cổ đông sang người hợp tác quảng bá.

Trước đó, tại cơ quan chức năng, Thuỳ Tiên khai: "Khi mà em thấy sản phẩm này có nhiều ý tưởng hay ho thì em đã nói với mọi người em muốn tham gia điều hành. Em nghĩ là tầm giữa tháng 12/2024, sau phiên livestream đầu tiên. Khi mà mình là người nổi tiếng thì trách nhiệm của mình sẽ rất là lớn, mọi người sẽ vì mình mà mua sản phẩm rất là nhiều".